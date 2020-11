Le sous-sol « pour le visuel » pour qui veut quoi « 

Certains d’entre vous ne se souviennent peut-être pas quand la personnalité de la radio Big Tigger était l’hôte de BET Rap City: Le sous-sol, mais Russ et Ab-Soul ont recréé ces jours du début des années 2000 dans le visuel de leur dernier single. Nous sommes habitués à recevoir un flux constant de nouvelle musique de Russ car l’artiste indépendant est son propre copilote alors qu’il navigue dans sa carrière, et il a doué le Hip Hop avec son single « Who Wants What » assisté par Ab-Soul.

La piste est présentée sur le projet de Russ Chomp, un EP qui ne manquera pas de faire tourner les têtes. Russ a partagé la tracklist plus tôt cette semaine en plus d’Ab-Soul, Chomp comprend Busta Rhymes, KXNG Crooked, DJ Premier, Black Thought et Benny The Butcher. Diffusez « Who Wants What » et dites-nous ce que vous pensez des bars de Russ et Ab-Soul.

Paroles de citations

Il a fallu beaucoup de balançoires pour frapper, ce n’est pas le premier au bâton pour moi

Vous avez entendu en colère contre moi, je vous dérange avec désinvolture

Ce qui te blesse en fait, c’est que je suis un putain de patron

J’ai donné les salaires de mon cercle

C’est Nipsey mélangé à Kobe, ouais, je fusionne les mentalités

Vous avez l’anatomie du troupeau, j’ai de la merch dans les usines