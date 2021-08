Le sosie de Scarlett Johansson dit qu’il y a «beaucoup d’inconvénients» à ressembler à la star

Quick-Star QUICK QU861DW Station de soudage professionnelle à air chaud avec système de refroidissement automatique 1000 W Plage de température 100 à 500 °C SMD

La précision est également un point qui est écrit en majuscule. Le circuit de régulation de la température utilisé permet une stabilité de température de +/- 2 °C. Le débit d'air peut être réglé par paliers de 1 litre, pour cela il y a une plage de 1 à 120 l/min. Disponible La station de soudage QUICK 861DW est réglée électroniquement et offre une plage de température de 100 à 500 °C / sa puissance est de 1000 W. Le piston à air chaud très performant est idéal pour le soudage et le soudage des composants SMD, tels que SIOC, QFP, PLCC, BGA, etc. / d'autres domaines d'application sont par exemple B. Rétrécir, sécher, dévernir, préchauffer, désinfecter, etc. Grâce au circuit de réglage fermé, un réglage de la température contrôlé et très précis (+/-2°C) est atteint. Débit d'air de 1 à 120 l/min. Réglable par incréments de 1 litre / 3 emplacements mémoire / veille automatique / protection par mot de passe, etc. Le kit de soudure compact convient aussi bien pour les professionnels dans