Le sortilège est-il sur Netflix ? : Ici, nous vous disons où le voir

La bande d’horreur à succès de 2013 peut être vue en streaming, pour passer une soirée pleine de frayeurs et de peur.



©Getty ImagesPatrick Wilson et Vera Farmiga sont chargés de jouer Ed et Lorraine Warren dans les films The Conjuring.

Le sortilège est une franchise qui est devenue l’un des films d’horreur préférés d’aujourd’hui, alors les fans de cette saga veulent savoir si le film original peut être vu sur Netflixune information que nous vous révélons à l’instant.

Pouvez-vous regarder The Conjuring sur Netflix?

The Conjuring n’est pas disponible sur Netflix car ce film ne peut actuellement être visionné que sur l’application HBO Maxdonc si vous voulez voir cette bande, vous devez avoir votre abonnement à ce service de streaming.

Et la meilleure chose est que si vous avez ce service, vous pourrez non seulement voir The Conjuring, mais aussi Vous pouvez également profiter de The Conjuring 2 et The Conjuring 3: The Devil Made Me Do It, donc au moins les 3 premiers films qui composent cette franchise peuvent être vus sur cette plateforme. Cependant, si vous êtes un fan de ces histoires, vous devriez connaître un fait controversé sur l’histoire des Warrens.

Quelle est la polémique avec The Conjuring and the Warrens ?

Il y a une forte controverse concernant Ed et Lorraine Warrenles protagonistes de cette fiction et c’est que bien qu’il ait toujours été affirmé dans ces films que ce qui est présenté est basé sur des événements réels, ces derniers temps, certains rapports et même des podcasts ont déclaré que ce que les Warrens affirment est faux.

L’un des exemples les plus connus est le podcast Leyendas Legendarias., dans lequel ils ont consacré un épisode entier pour parler des cas les plus célèbres des Warrens, qui étaient apparemment toutes des inventions du mariage d’Ed et de Lorraine. Et ils ont même mentionné qu’il y avait des accusations de pédophilie à propos d’Ed, entre autres accusations graves.

Cependant, ce n’est qu’une information pour en savoir plus sur le contexte dans lequel ces films que l’on peut voir sur HBO Max sont nés. qui sont toujours une excellente option lorsqu’un spectateur veut ressentir la peur que ces productions peuvent générerdu fait de leur bonne gestion de l’ambiance et de la façon dont ils préparent les moments de terreur dans chaque film.

