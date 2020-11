Le sorceleur (the witcheur).Le tournage de la saison 2 s’est arrêté à nouveau

Le tournage de la deuxième saison de « The Witcher » a à peine commencé qu’il est à nouveau interrompu. La raison: plusieurs membres d’équipage ont été testés positifs pour le virus corona.

Netflix réagit immédiatement et suspend le tournage pour le moment, comme le rapporte Deadline. Les quatre employés concernés sont actuellement en quarantaine, tous les autres membres de la distribution et de l’équipe sont en cours de test. Dès qu’il n’y aura plus de testeurs positifs, le tournage reprendra à l’ouest de Londres, rapporte le portail de l’industrie.

La deuxième interruption du tournage

Pas même une semaine, le post Instagram de l’acteur principal de « The Witcher » Henry Cavill annonçant qu’il voyage vers le sud pour continuer à travailler sur la deuxième saison.

C’est la deuxième fois que le tournage de la prochaine saison de « The Witcher » est suspendu. Il y avait déjà une pause en mars car le nouveau venu Kristofer Hivju (« Game of Thrones ») est tombé malade du coronavirus. En août, les acteurs sont progressivement revenus sur le plateau.

La saison 2 avance lentement

Apparemment, au moins quelques scènes pourraient être filmées à l’avance, car l’utilisateur d’Instagram Sara Talib était présente lorsque Henry Cavill et Anya Chalotra dans leurs rôles de Geralt von Riva et Yennefer von Vengerberg montaient leurs chevaux au coucher du soleil. Cependant, rien de Ciri (Freya Allan) ne peut être vu de loin. Selon le spectateur, cependant, elle aurait dû filmer avec Yennefer la veille.

Ce que la nouvelle pause dans le tournage signifie pour la sortie de Netflix n’est pas clair. Jusqu’à présent, rien n’indique que la saison 2 commencera plus tard que prévu sur le service de streaming.