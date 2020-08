"le Sorceleur" Sur Netflix: Qu'est Ce Que Kaer Morhen?

Avant le début de la deuxième saison de “The Witcher”, un mandat revient sans cesse: Kaer Morhen. Alors que les connaisseurs de jeux ou de livres savent ce que cela signifie, de nombreux nouveaux arrivants ont un gros point d’interrogation sur le front. Nous clarifions.

À la mi-août, l’acteur principal de “The Witcher”, Henry Cavill, salue ses fans depuis le plateau et commente sa photo avec les mots: “Nous sommes testés ici sur Kaer Morhen deux fois par semaine.” Mais qu’est-ce que Kaer Morhen de toute façon? Quiconque a sorti l’atlas après la publication (ou appelé Google Maps) aura remarqué que ce n’est pas le lieu dont parle Henry Cavill …

Que se passe-t-il sur Kaer Morhen?

Kaer Morhen est dans la saga “The Witcher”, l’ancienne forteresse des sorciers qui y sont entraînés. Seuls ceux qui survivent et obtiennent leur diplôme recevront un médaillon de loup – la marque du sorceleur. Il peut être vu à la fois dans les jeux et dans la série et montre la tête d’un loup avec la bouche ouverte.









… ainsi que dans la série Netflix. Ils ne diffèrent que légèrement visuellement.



Image: © Netflix 2019















A bas les sorciers et leurs murs!

Mais il y avait aussi des moments sombres sur Kaer Morhen: les adversaires de Witcher ont attaqué les murs et tué tous les instructeurs – tout le monde sauf Vesemir. L’ancien instructeur le plus rond est le seul survivant de la révolte. Aux yeux de nombreuses personnes, les sorceleurs sont considérés comme des anomalies. Cela devient clair dès le début de la série “The Witcher”: Geralt von Rivia est bombardé de fruits et légumes pourris et insulté.

Selon Vesemir, 23 sorceleurs et 40 apprentis vivaient dans la forteresse jusqu’à l’attaque.

Ciri est formé

Ciri attend probablement sa formation sur Kaer Morhen lors de la deuxième saison de “The Witcher”.

Kaer Morhen est situé au cœur des montagnes du Royaume de Kaedwen et n’est pas si facile à trouver, encore moins à y accéder. Dans le jeu “The Witcher 3: Wild Hunt” de CD Project RED, le tutoriel complet se déroule sur Kaer Morhen. Là, le joueur apprend les compétences de Geralt von Rivia et apprend l’art du combat à l’épée. Ciri est également à la forteresse.

Au début de cette année, les premières rumeurs circulaient selon lesquelles la série Netflix ferait également un détour par Kaer Morhen, ce qui est désormais confirmé par la photo d’Henry Cavill. Vraisemblablement, Geralt de Rivia emmène sa protégée Ciri avec lui dans les murs pour la former et lui apprendre à manier les armes.

Vesemir veille sur Kaer Morhen

L’un des personnages les plus importants de Kaer Morhen est Vesemir. Il est le plus ancien sorcier connu, un excellent épéiste, instructeur de nombreux sorciers – dont Geralt de Rivia – et dans une certaine mesure le chef de la forteresse. Le fait qu’il fasse partie de la deuxième saison de “The Witcher” est une indication supplémentaire que la forteresse des sorceleurs prendra une place non négligeable dans les nouveaux épisodes.