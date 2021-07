"Le sorceleur : le cauchemar du loup": Nouvelle bande-annonce et date de sortie !

Le sorceleur, série avec Henry Cavill, est l’un des contenus les plus populaires sur le service de streaming Netflix et reviendra pour votre deuxième saison le 17 décembre, comme annoncé dans la dernière édition de la WitcherCon. Dans ce cas, nous allons nous concentrer sur un autre des projets de franchise : son film d’animation intitulé « Le cauchemar du loup ». Découvrez le nouveau teaser et sa date de sortie !

Il s’agit de une cassette qui fonctionnera comme une préquelle à ce que nous avons vu dans la série, donc il n’aura pas Geralt de Rivia, puisque se concentrera sur l’histoire d’origine de Vesemir. Voici le synopsis officiel : « Bien avant d’être le mentor de Geralt, Vesemir commence son propre voyage en tant que sorcier après que le mystérieux Deglan l’ait revendiqué par le biais de la loi de la surprise. ».

Comme la série Cavill, ce long métrage a été scénarisé par Lauren Schmidt Hissrich et dirigé par Kwan il han. Ce mercredi, d’autres nouvelles sont arrivées, après les petits aperçus qui ont été vus à la WitcherCon, et On a déjà un aperçu plus complet, ainsi que les comédiens qui mettront leur voix aux personnages. Découvrez quelques photos vedettes!

Le teaser commence par un parchemin qui dit « Les sorcières sont des fripons sans vertu, de véritables créations diaboliques, juste pour tuer. Il n’y a pas de place pour elles parmi les honnêtes hommes… » Nous voyons Vesemir combattre des monstres et boire une potion qui semble en faire un aussi. Sans aucun doute, il semble qu’il répondra aux attentes des fans. Regardez la vidéo !







En plus de ce qui est publié, les réseaux officiels de Le sorceleur Ils ont également partagé la distribution vocale: Théo James (Castlevania, Divergent) sera Vesemir, Lara Pulver (Dota : Dragon’s Blood, Sherlock) sera Tétra, Graham McTavish (Castlevania, Outlander) sera Deglan Oui Mary McDonnell (Battlestar Galactica, Crimes majeurs) sera Dame zerbst. Le film d’animation « Nightmare of the Wolf » sera diffusé sur Netflix le 23 août.