Le Sony Xperia Pro coûte 2500 €: un prix élevé et inattendu pour un mobile inhabituel (et il y a un an)

Les choses au palais vont lentement et celles de Sony ne sont pas loin derrière. Le Sony Xperia 1 II a été introduit en février 2020 et nous connaissions son prix en juin, mais le mystère planait toujours sur le Sony Xperia Pro. Jusqu’à aujourd’hui, lorsque nous avons appris que le prix officiel du Sony Xperia Pro est de 2500 €.

Le Xperia 1 II démarrait à 1119 euros et on s’attendait à ce que la version Pro, à partir d’un moment centré sur un public plus spécifique et un environnement professionnel, soit un peu plus chère. Mais ce à quoi on ne s’attendait pas, c’est qu’il serait placé dans une sphère au-dessus de la gamme super haute habituelle, en fait, C’est au prix d’un appareil pliable (en particulier Huawei).

Ce n’est pas un mobile pour tous les publics

Pour comprendre (ou essayer de faire) le prix que Sony a mis sur l’édition professionnelle de son produit phare, il faut aller au-delà de sa fiche technique. En l’examinant, nous voyons que c’est un jumeau du Xperia 1 II, partage d’écran, processeur et même caméras.

Sony Xperia 1 II Sony Xperia Pro écran OLED 6,5 pouces

21: 9 4K OLED 6,5 pouces

21: 9 4K Processeur Qualcomm Snapdragon 865 Qualcomm Snapdragon 865 Mémoire RAM 8 Go 8 Go Stockage interne 256 Go 512 Go Caméras arrière Grand angle 12 MP f / 2.2, 16 mm

12 MP f / 1.7 principal, 24 mm

Téléobjectif 12 MP f / 2.4, 70 mm

Capteur ToF Grand angle 12 MP f / 2.2, 16 mm

12 MP f / 1.7 principal, 24 mm

Téléobjectif 12 MP f / 2.4, 70 mm

Capteur ToF Caméra frontale 8 MP 8 MP Tambours 4 000 mAh 4 000 mAh Système opératif Android 10 Android 10 La résistance IP 68 IP 68 Connectivité Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, double bande, Wi-Fi Direct, DLNA, point d’accès Bluetooth 5.1, USB C Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, double bande, Wi-Fi Direct, DLNA, point d’accès Bluetooth 5.1

micro HDMI, Sub-6, mmWave 5G, USB C DIMENSIONS ET POIDS 166 x 72 x 7,9, 181 grammes Pour déterminer Prix 1 119 euros 2 499 € A lire : Tesla ouvre la possibilité d'obtenir une licence de pilote automatique et de fournir des moteurs et des batteries à d'autres fabricants

Alors, combien coûte le Xperia Pro environ 930 euros de plus (en prenant les 2499 € pour changer)? Comme nous l’avons déjà détaillé, Il intègre un port micro HDMI pour faire office d’affichage externe pour les caméras ou les caméscopes, un nouveau système de quatre antennes 5G et est compatible avec les technologies à ondes millimétriques (mmWave) et Sub-6.

Vendu uniquement aux États-Unis, d’un intérêt non moins exclusif

Bien entendu, vu aseptiquement et sans prendre en compte le créneau pour lequel Sony a orienté ce lancement, cela semble un prix un peu exorbitant. Dès le départ, c’est si nous allons en faire un usage standard, même si nous recherchons un mobile photographique qui comme celui-ci dispose de plusieurs types d’optiques, d’un zoom optique et d’une telle application de prise de vue manuelle spécialisée.

Le profil dans lequel Sony pense que ce mobile s’inscrit (et apparemment, c’est pourquoi il ne devrait pas être si cher) est l’utilisateur qu’il veut un tout-en-un pour votre appareil photo professionnel; unifiez ce qu’un moniteur externe, un point d’accès ou point chaud vitaminé et même un ordinateur portable, voyant l’utilisation à la fois pour l’enregistrement et pour diffusion. Bien sûr, il y a des moniteurs externes 4K pour environ 500 euros, donc dans chaque cas il faudrait faire des chiffres pour voir si cela compense vraiment l’investissement.

Quoi qu’il en soit, professionnels de la vidéo hors des États-Unis, vous pouvez pour l’instant mettre de côté les calculatrices et surtout les cartes de crédit. Pour l’instant Il n’y a pas de plans que le Sony Xperia Pro quitte le pays nord-américain, répondant en fait à l’une de ses principales revendications, comme ils le commentent à Arstechnica, la bande millimétrique se trouve encore dans quelques régions des États-Unis, bien que la 5G standard soit déjà plus répandue.

Nous verrons s’ils parviennent enfin à être l’option pour ce public. La division mobile de Sony a connu une forte baisse de ses ventes et est loin des chiffres des 5 premiers fabricants, même si en 2020, ils ont au moins cessé de baisser. Il est difficile de croire qu’un mobile à ce prix et à une exclusivité quelque peu discutable puisse être la poussée dont ils ont besoinIl faudra voir s’il finit par avoir un bon accueil.