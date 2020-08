Le Sony Xperia 5 Ii Sera Présenté Le 17 Septembre

Sony dévoilera son téléphone phare, le Xperia 5 II, le 17 septembre. Un clip publicitaire divulgué montre le smartphone à l’avance – et en plus de cela, les données techniques ont été divulguées. En conséquence, le Xperia 5 II aura un avantage décisif sur le Xperia 1 II.

Le Xperia 5 II serait équipé d’un écran 120 Hertz. C’était une fonctionnalité qui manquait toujours au Xperia 1 II, comme nous l’avons critiqué lors du test. À 6,1 pouces, le 5 II devrait être un peu plus petit et il ne résout probablement qu’avec Full HD + au lieu de 4K, mais reste compatible HDR. Cela écrit Android Headlines, qui a également publié la publicité Sony.

Probablement avec une durée de vie de la batterie plus longue que le Xperia 1 II

Évidemment, Sony voudrait corriger notre deuxième point de critique, car la batterie devrait désormais avoir une capacité de 4000 mAh – tout comme le Xperia 1 II, qui doit cependant fournir un écran plus grand avec du jus de 6,5 pouces. Le reste de la technologie correspond apparemment à celle du Xperia 1 II. La puce phare Snapdragon 865 est responsable des performances et est supportée par 8 Go de RAM. La mémoire interne mesure 128 Go et peut être étendue via une carte microSD.

Les trois caméras principales ont également une résolution de 12 mégapixels sur le Xperia 5 II. Le deuxième appareil photo est utilisé pour les enregistrements ultra grand angle, le troisième comme téléobjectif. Les personnes intéressées devront se passer du capteur 3D du Xperia 1 II. Les fans d’écouteurs classiques sont satisfaits de la connexion jack.

Présentation le 17 septembre à 9h

L’information vient de Sony lui-même selon laquelle la présentation officielle est prévue le 17 septembre à 9 heures en tant que flux en ligne sur la chaîne YouTube de Sony. C’est dans un communiqué de presse. Ensuite, nous découvrirons probablement également le prix et la date de lancement sur le marché – et peut-être des informations sur le Xperia Pro, qui s’adresse aux photographes professionnels.