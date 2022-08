Le sondage Diablo 4 divulgue des plans pour Battle Pass et des microtransactions

Tempête De Neige se tient déjà en raison de cher microtransactionsles joueurs de Diablo Immortel coûte des milliers de dollars, fortement critiqué. De nombreux fans se plaignent du système utilisé pour monétiser le jeu. De plus, on craint de plus en plus que Diablo 4 devient une machine à imprimer de l’argent de la même manière.

Diablo 4 : Un sondage révèle les plans de Blizzard

Un utilisateur a sur Reddit une Sondage des développeurs de Diablo 4 posté. Cela a laissé les participants entre trois versions différentes de « Diablo 4 » choisissez – tout différemment cher et avec contenu différent inclus. Blizzard semble vouloir se faire une idée de la version que les joueurs préféreraient afin d’aligner leur lancement sur celle-ci.

On pourrait à juste titre se demander si le sondage réel est. La probabilité est élevée, car le message est revenu en un rien de temps éteindre. Si le sondage avait été faux, Blizzard aurait pu en rester là. On peut supposer que le développeur lui-même ou un partenaire participant sur Reddit a ce poste effacer.

Battle Pass et microtransactions prévues

L’enquête a révélé que Blizzard participe à un Système Battle Pass fonctionne pour Diablo 4. Ceci est destiné au joueur Accès aux récompenses Offrir. Il a également été précisé que le Battle Pass uniquement contenu cosmétique contient et ne fournit donc aucun avantage dans le jeu lui-même.

Une autre partie de la monétisation, selon l’enquête, est un devise premium. Cette monnaie du jeu est également censée être uniquement pour le contenu cosmétique peuvent être utilisés afin de n’offrir au joueur aucun avantage en termes de contenu.

On peut supposer que la monétisation de « Diablo 4 » pas aussi extrême sera comme celle de Diablo Immortal. Pourtant, la déception des fans est palpable. Malgré le critique sévère du système Diablo ImmortalBlizzard continue de miser sur les achats en jeu, même si ceux-ci ne font pas directement de « Diablo 4 » un titre payant.