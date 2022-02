Le son mexicain se distingue au Festival de Rotterdam avec le lauréat EAMI

festival de rotterdam

Dans une interview exclusive avec Spoiler, la réalisatrice Paz Encina parle de l’importance du son dans son film et du travail mexicain dans ce domaine.

EAMI, lauréat du Festival du film de Rotterdam (Photo : IFFR)

Le film primé au Tiger Award au Festival international du film de Rotterdam a été EAMI, réalisé par Paz Encina. Parmi les éléments qui ressortent de cette œuvre, il convient de mentionner le son. Sur le plan sensoriel, il joue un rôle fondamental dans le récit du voyage entrepris par son protagoniste : un dernier voyage à travers sa maison, la jungle.

L’un des objectifs du cinéaste était de sauver fidèlement les sons sauvages et authentiques qu’offre la nature. Son intention n’était pas d’embellir la touche de réalisme magique avec laquelle son histoire est racontée, mais d’ajouter à l’effet sonore un personnage de plus dans ce voyage d’amour, de douleur et de nostalgie. Pour cela, il a eu recours au talent made in Mexico.

« J’ai eu la chance de travailler avec deux Mexicains : Javier Umpiérrez, qui était le sound designer, et j’ai fait le mixage avec Carlos Cortés, qui a remporté l’Oscar. J’ai eu d’excellents designers et mixeurs. Nous avons travaillé très conscient que l’image avait un temps et que le son devait s’envelopper. C’était un luxe pour moi de travailler avec eux deux », commentaire à Spoiler.

S’il est vrai que Javier Umpiérrez est argentin de naissance, son code postal indique qu’il est mexicain. Une grande partie de sa carrière s’est développée dans notre pays en se démarquant dans des films tels que je ne suis plus là Oui Un film policier.

De son côté, Carlos Cortés a soulevé la statuette en or que l’Académie d’Hollywood décerne dans la catégorie Meilleur son. Son travail en Le son du métal Il a été largement reconnu dans le monde entier, ce qui a incité les productions internationales à se tourner vers le Mexique pour rechercher des talents dans la section sonore.

Le travail des deux avec Paz Encina pour le résultat final de EAMI C’est allé au-delà de la technique. Cela impliquait également une synchronicité émotionnelle d’une grande force et sensibilité due au fait que l’histoire se concentre sur un territoire qui est sur le point de disparaître. « Pendant tout ce temps, j’ai eu le sentiment que j’enregistrais pratiquement les dernières images et sons là-bas », parts d’administrateur.

Ainsi, cet ensemble d’efforts a abouti à un film qui a captivé à Rotterdam et sous d’autres latitudes.

