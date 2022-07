Le son emblématique « Oof » de Roblox a été éliminé, RIP.

Si vous avez déjà passé beaucoup de temps sur le Roblox plate-forme, vous êtes probablement déjà au courant de l’une des bizarreries les plus connues (ou les plus exaspérantes) de la plate-forme : si un joueur mourait, un son ringard « oof » était joué. Le créateur de l’emblématique « oof », Tommy Tallarico, a révélé à GamesBeat en 2019 qu’il était le propriétaire légitime du son.

Il a été produit par Tallarico, qui a ensuite inclus le son dans le 2000 jeu vidéo Messie. Il est actuellement président de la société. Intellivision Entertainment est surtout connue pour ses ambitions retardées de fabriquer l’Intellivision Amico.

Le son renommé a maintenant dû être complètement supprimé de Roblox et a déjà été remplacé par un nouveau « par défaut », selon une déclaration de l’entreprise plus tôt dans la journée, qui a été cachée vers la fin d’une série d’annonces concernant les changements apportés. au magasin d’actifs de Roblox.

Si les problèmes avec cet effet sonore vous semblent familiers, c’est parce que Roblox a eu des problèmes avec son utilisation dans le passé. Le son « oof » a été créé par Tommy Tallarico, un ancien compositeur de jeux vidéo et plus récemment le PDG de l’échec d’Intellivision, plutôt que par quiconque chez Roblox.

Comme nous l’avons signalé en 2020, Tallarico est parvenu à un accord avec Roblox selon lequel toute personne créant une expérience de jeu Roblox devrait payer 1 € (ou 100 Robux) pour pouvoir utiliser le son dans son travail. L’effet a été initialement créé pour le FPS Messiah, sorti en 2000. Tallarico s’est également engagé à « créer d’autres sons premium pour Roblox ».

Cet accord n’existe plus ; soit il a expiré, soit il y a eu un litige. Nous avons contacté Roblox pour plus de détails. Quelle que soit la cause de la disparition du son, c’est un triste jour pour les joueurs dévoués de Roblox qui devront dire au revoir à un son qui est devenu si étroitement associé au jeu qu’il peut être entendu sur les terrains de jeux du monde entier.