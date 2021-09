Le sommet de l’ONU sur le système alimentaire espérait s’attaquer au problème de la faim dans le monde et provoquer la colère des experts et des groupes anti-faim

24 sept. 2021 11:56:57 IST

Des nations, des entreprises et des fondations ont promis des milliards de dollars pour nourrir le monde dans le cadre d’un ambitieux sommet des Nations Unies sur l’alimentation jeudi, tandis que certains groupes locaux de lutte contre la faim et experts en alimentation ont qualifié l’événement de trop corporatif, axé sur la technologie et descendant.

Organisé dans le cadre de la réunion annuelle de l’Assemblée générale des Nations Unies des dirigeants mondiaux, le « sommet des systèmes alimentaires » visait à s’attaquer au casse-tête de la faim, de la nutrition, de la durabilité environnementale et des inégalités. Dans le monde, plus de 2 milliards de personnes n’ont pas assez à manger, tandis que 2 milliards sont en surpoids ou obèses, et près d’un tiers de la nourriture produite finit par être jetée, selon l’ONU.

Pendant ce temps, le changement climatique pose de nouveaux problèmes à l’agriculture, alors même que la production, la transformation, l’emballage et la distribution de denrées alimentaires représentent un tiers des gaz artificiels qui piègent la chaleur et sont responsables du réchauffement climatique, a noté le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres.

« Les systèmes alimentaires peuvent et doivent jouer un rôle de premier plan pour relever tous ces défis », a-t-il déclaré dans un discours vidéo au sommet. Il a eu lieu virtuellement à cause de la pandémie de coronavirus, qui a elle-même conduit à ce que l’ONU a appelé une «aggravation dramatique» de la faim l’année dernière.

Examinant des sujets allant des repas scolaires au gaspillage alimentaire en passant par le financement et les salaires, le sommet a attiré les discours de plus de 85 présidents et premiers ministres et a recueilli des engagements financiers coûteux. Parmi eux : la Fondation Bill et Melinda Gates a promis 900 millions de dollars, et les États-Unis ont annoncé qu’ils dépenseraient 10 milliards de dollars, moitié au pays et moitié à l’étranger, sur cinq ans.

« Nous nous concentrons sur l’élimination de la faim et de l’insécurité alimentaire chez nous et sur la reconstruction de nos systèmes alimentaires ici et à l’étranger, afin qu’ils soient plus durables, plus résilients, plus inclusifs et plus équitables », a déclaré le secrétaire américain à l’Agriculture, Tom Vilsack. par vidéo lors d’un point de presse.

L’ONU a qualifié le sommet d’effort mondial et exhaustif visant à impliquer des personnes dans toutes les parties de la société et dans chaque coin du monde, affirmant que plus de 2 500 idées ont été soumises et que plus de 20 000 personnes de 190 pays ont participé – principalement virtuellement – à une réunion préparatoire. à Rome en juillet.

Mais plus de 500 universitaires et groupes de défense de la durabilité alimentaire, des petites exploitations agricoles, des peuples autochtones et d’autres causes ont désavoué le sommet, publiant une déclaration affirmant que l’événement était trop proche des intérêts des entreprises, trop axé sur l’argent et la technologie comme solutions potentielles et ignorés. « le besoin urgent de remédier aux déséquilibres de pouvoir bruts que les entreprises détiennent sur les systèmes alimentaires ».

Le Comité des droits de l’homme de l’ONU, un groupe d’experts indépendants, s’est fait l’écho de ces préoccupations et s’est plaint que le sommet – prévu depuis 2019 – n’avait pas « abordé de manière substantielle » les effets de la pandémie.

« Le sommet sur les systèmes alimentaires a catégoriquement échoué », a déclaré le membre du comité Michael Fakhri dans une vidéo qu’il a tweetée mercredi. Le professeur de droit de l’Université de l’Oregon est le rapporteur spécial de l’ONU, ou expert extérieur, sur le droit à l’alimentation.

« Les organisateurs du sommet ont ignoré les luttes quotidiennes des gens. Et à qui profite cet agenda ? Les entreprises », a-t-il déclaré.

La vice-secrétaire générale de l’ONU, Amina Mohammed, a déclaré lors d’un point de presse que l’organisme mondial s’efforçait d’inclure « autant de circonscriptions, d’expériences et de représentations que possible » dans la conférence. Il y a eu des discussions en amont pour les peuples autochtones, les jeunes et les groupes de défense, a-t-elle noté.

« J’ai entendu dire qu’il s’agissait d’une ‘capture coloniale’ », a-t-elle reconnu. Puis l’ancienne ministre nigériane de l’environnement a rappelé son parcours et celui de l’envoyée spéciale de l’ONU au sommet, Agnès Kalibata. Ancien ministre de l’Agriculture au Rwanda, Kalibata est né dans une famille de petits agriculteurs et a grandi dans un camp de réfugiés en Ouganda.

« Il n’y a pas de capture coloniale là-bas », a déclaré Mohammed. Elle a ajouté qu’il y avait de bonnes raisons d’inclure des intérêts commerciaux dans le rassemblement : « Ils doivent faire partie de la solution, étant donné qu’ils ont fait partie d’une grande partie du problème dans de nombreux pays.

Ibrahim Mayaki, ancien Premier ministre du Niger et aujourd’hui directeur de l’agence de développement de l’Union africaine, a déclaré que son continent devait doubler la production alimentaire et obtenir davantage de financement et d’assurance pour les petites et moyennes entreprises alimentaires, entre autres mesures à prendre.

Et, a-t-il dit, « les engagements qui sont pris doivent être respectés par des actions, pas par des discours ».

