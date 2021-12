Le sombre passé d’un super-héros Marvel que peu de gens connaissent

Hombre de Hierro Il est le héros le plus important de l’histoire de la Univers cinématographique Marvel. Après tout, c’est le premier film du personnage qui a lancé cette gigantesque franchise pour commencer le développement. C’était en 2008 et Robert Downey Jr. a été choisi comme ce super-héros de merveille qui n’a pas eu une grande popularité dans le grand public. Le film a changé cela pour toujours!

Tony Stark était représenté dans le Univers cinématographique Marvel comme quelqu’un de brillant, intelligent, égocentrique, plein d’esprit et même quelque peu narcissique. Séduisant et audacieux, le millionnaire fut l’un des leaders de la Vengeurs et est venu sacrifier sa vie pour ceux qui ont été désintégrés de la réalité par Thanos. Il est devenu un standard pour le monde qu’il habitait et peu se souviennent de ses défauts face à tant de sacrifices.

Tony Stark et sa scène vulnérable

Dans les romans graphiques, Hombre de Hierro avait un mauvais moment de vente lorsqu’en 1979 l’intrigue intitulée Le diable en bouteille trouvé Tony Stark combattre un ennemi presque impossible à vaincre : l’alcoolisme. La dépendance du héros a pleinement impacté les fans de la bande dessinée qui l’ont vu « Humanisé » . Même les méchants passeraient d’êtres magiques et impossibles à des mercenaires, des espions et des assassins. Cet âge sombre du vengeur millionnaire a connu un succès commercial.

La vérité est que la dépendance de Tony a été traitée avec délicatesse, d’autant plus que le public du magazine était jeune et que les créatifs n’ont pas jugé nécessaire de mettre en évidence les détails effrayants d’une maladie qui fait ressortir les pires caractéristiques de ceux qui en souffrent. Oui c’était important de montrer Hombre de Hierro en tant que personne vulnérable non seulement aux menaces des méchants de merveille mais aussi leur état.

Les films de la Univers cinématographique Marvel ne se sont jamais immergés dans cet âge du héros, bien qu’en L’homme de fer 2Tony dans une séquence se saoule lors d’une fête et utilise même sa dangereuse armure de manière risquée pour les personnes qui l’accompagnaient. Rappelons qu’à cette époque le palladium du réacteur à arc qui le maintenait en vie l’empoisonna aussi peu à peu. Est-ce une excuse ?

