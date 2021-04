Le soleil et les «  marches sur la lune  » guérissent l’optimisme mourant de l’équipage de Selene III – Rapport du commandant: jour lunaire 11

Le commandant Michaela Musilova et l’officier des opérations Eboni Brown sont photographiés lors d’un moonwalk au-dessus de HI-SEAS. (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation de Jason Fischer)

Le Dr Michaela Musilova est le directeur de Hawaii Space Exploration Analog and Simulation (HAUTE MER), qui mène des missions analogiques sur la Lune et sur Mars pour la recherche scientifique dans un habitat du volcan Mauna Loa. Actuellement, elle est aux commandes de la mission lunaire Selene III de deux semaines et a contribué à ce rapport à 45secondes.fr. Voix d’experts: Op-Ed & Insights.

Rapport du commandant de la mission Selene III Moon à HI-SEAS

Jour lunaire 11 (4 mars 2021)

De nulle part, l’espoir a retrouvé son chemin dans notre vie sur la lune. Cela a commencé avec quelqu’un qui a observé que nous pouvions voir à plus de quelques mètres de la fenêtre. Le paysage n’était plus gris avec plus de gris. Certaines caractéristiques du paysage ont commencé à se montrer pour la première fois en neuf jours. Avant le coucher du soleil le neuvième jour de notre mission, les nuages ​​de poussière grise se sont séparés et nous avons enfin pu revoir Mons Huygens (en d’autres termes, les orages se sont dissipés à Hawaï et nous avons pu voir le volcan Mauna Kea depuis l’habitat HI-SEAS) .

«Laissez le soleil, laissez le soleil entrer…» étaient les paroles d’une chanson célèbre qui m’est venue tout de suite à l’esprit. Excité et dynamisé par la nouvelle vue, j’espérais que les tempêtes de poussière resteraient à l’écart et que le soleil brillerait à nouveau sur nous. Cette nuit-là, nous pouvions entendre les vents hurler autour de notre habitat, ce qui m’a rendu encore plus optimiste quant aux conditions météorologiques du lendemain. Une partie de la raison pour laquelle nous n’avons pas pu quitter l’habitat pendant plus de neuf jours était qu’un énorme nuage de poussière s’était installé juste au-dessus de nous. Il ne bougeait pas du tout et il était peu probable qu’il se dégage tant que des vents forts ne l’aideraient pas à le souffler.

Le soleil émerge enfin de derrière les nuages ​​à l’extérieur de l’habitat HI-SEAS. (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation de Brooke Edwards)

Le lendemain matin, un membre d’équipage a prudemment enlevé le couvercle de la fenêtre principale de notre habitat avec une combinaison de peur et d’optimisme. Nous étions presque aveuglés par la lumière du soleil qui nous traversait. Émerveillés et surpris, nous nous sommes tous rassemblés autour de la fenêtre pour admirer cette vue extraterrestre. Mes membres d’équipage ne pouvaient pas croire que ce magnifique paysage volcanique était à l’extérieur de notre fenêtre tout ce temps et ils ne pouvaient rien voir.

Maintenant, il était presque difficile pour moi de les empêcher de sortir de notre sas pour sortir. L’équipage a dû patienter encore quelques heures pendant que les batteries des combinaisons spatiales analogiques se rechargeaient. Ils avaient été éteints pendant nos jours de mauvais temps pour préserver l’alimentation électrique de l’habitat pour nos systèmes de survie. Nous les avons allumées tôt le matin, puis nous avons dû garder notre empressement à quitter l’habitat à distance jusqu’au début de l’après-midi.

L’excitation de mes membres d’équipage était presque tangible lorsqu’ils ont commencé à enfiler leurs combinaisons spatiales analogiques. Nous avons dû refaire une partie de l’entraînement aux activités extravéhiculaires (EVA), car cela faisait plus d’une semaine que j’avais informé l’équipage pour la première fois de tous les protocoles et procédures importants de l’EVA. Je suis devenu aussi excité qu’eux au moment où nous étions dans le sas, prêts à sortir.

Même si c’était probablement autour de mon 200e EVA ou plus dans ma vie, je me sentais tout aussi excité. J’étais tellement heureux pour mes membres d’équipage qu’ils ont finalement pu vivre leur tout premier EVA, ou moonwalk. C’est toujours l’un des moments les plus mémorables de chaque mission spatiale analogique. Nous avons été très chanceux que les tempêtes de poussière soient restées éloignées tout au long de l’EVA. Le lendemain, le reste de l’équipage a également expérimenté son premier EVA. Nous avons toujours besoin d’au moins deux membres d’équipage dans l’habitat à tout moment, nous avons donc dû nous relayer pour nous assurer que tout le monde pouvait explorer la surface lunaire analogique autour de nous.

Les officiers Oscar Ojeda et Jason Fischer effectuent une étude géologique et topographique. (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation d’Eboni Brown)

Depuis que nous avons finalement pu utiliser des EVA, l’ingénieur d’équipe Oscar Ojeda a pu mettre en place plusieurs grilles dans le terrain autour de l’habitat pour caractériser différents types de topographie et de géologie dans la région. Oscar a également étudié les types d’obstacles auxquels les rovers peuvent faire face lors de missions sur la Lune et sur Mars dans chaque grille, d’une superficie de 10 mètres sur 10 mètres (32 pieds sur 32 pieds). Il a complété ce travail avec des photos et des vidéos à 360 degrés qu’il prévoit d’utiliser pour développer des guides et du matériel de formation pour les futurs équipages de HI-SEAS. Cela comprend le travail à la fois sur le terrain et dans l’habitat.

Lors de la maintenance de certains systèmes de notre habitat, Oscar a remarqué que nous gaspillions beaucoup d’eau lors des missions lorsque nous vidons le déshumidificateur. Beaucoup d’humidité est emprisonnée à l’intérieur de l’habitat par la respiration, l’exercice, la cuisine et d’autres activités de l’équipage. Chaque jour, nous finissons par jeter plusieurs litres d’eau qui s’accumulent à l’intérieur du déshumidificateur. Oscar a donc suggéré d’essayer de recycler cette eau.

Je craignais que l’eau ne soit trop sale pour que nous puissions l’utiliser lors de la cuisson ou du nettoyage, alors l’agent des sciences biologiques Jason Fischer a décidé de tester à quel point l’eau était contaminée d’un point de vue microbiologique. Pour ce faire, il a préparé des boîtes de Pétri avec des milieux sur lesquels différents types de microbes sont connus pour se développer. Jason a ensuite prélevé un échantillon sur écouvillon de surface du déshumidificateur et un échantillon d’eau comme contrôle, avant d’étaler les deux types d’échantillons sur les plaques. Après quelques jours, il a déterminé qu’il y avait probablement très peu de microbes vivant dans l’eau du déshumidificateur. Cependant, d’autres analyses seront nécessaires pour confirmer que l’eau est salubre pour les utilisations de l’habitat.

L’agent des biosciences Jason Fischer récolte de la laitue dans une serre hydroponique de laitue Grow à HI-SEAS. (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation d’Eboni Brown)

L’expérience de Crew Bioengineer Zoe Maxwell sur la réduction du perchlorate et des nitrates à l’aide de bactéries et d’aquaponie a continué de présenter des problèmes. L’ammoniac dans le système a augmenté, puis les niveaux de nitrate ont monté en flèche, indiquant que les bactéries sont probablement mortes dans l’installation aquaponique. Des leçons importantes peuvent être tirées de cette expérience afin qu’elle puisse être améliorée au cours des études futures. Espérons qu’il sera possible de le tester sur plus de missions analogiques dans un proche avenir.

L’agent de communication scientifique Brooke Edwards et l’officier des opérations d’équipage Eboni Brown ont décidé de consacrer une partie de leur temps à la mission à une expérience d’engrais capillaire en cours que nous menons à HI-SEAS depuis deux ans. Cette expérience a été le projet gagnant de l’équipe de lycéens de Slovaquie qui a remporté le concours Mission to Mars (Misia Mars), que j’ai organisé avec la société Slovenske Elektrarne. Nous organisons actuellement ce concours pour la troisième fois et j’ai hâte de voir quels nouveaux projets les étudiants en Slovaquie vont proposer.

Les agents Brooke Edwards et Eboni Brown dissolvent les cheveux humains pour les utiliser comme engrais végétal. (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation de Michaela Musilova)

Eboni et Brooke ont utilisé notre stock de cheveux, donné par de nombreux membres d’équipage au cours de la dernière année, pour créer une solution nutritive pour les épinards à partir des cheveux dissous. La solution a été ajoutée à des graines d’épinards plantées dans le sol et aucune solution n’a été ajoutée à un lot témoin d’épinards. Cinq jours après la plantation des épinards, Brooke et Eboni ont doucement placé un film alimentaire humide sur les pots de fleurs pour augmenter leur taux de germination. Ils ont également développé un guide pour les futurs équipages afin de continuer à nourrir les épinards, afin que nous puissions continuer ce projet sur plusieurs missions.

Le commandant Musilova a signé dans l’espoir de plus de soleil et d’énergie positive. L’équipage semble avoir réapprovisionné ses réserves d’optimisme, donc j’espère que nous serons en mesure de relever encore plus de défis sur cette mission, si d’autres se présentent.

