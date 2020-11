Le soleil déclenche sa plus grande éruption solaire depuis plus de 3 ans

La plus puissante éruption solaire en plus de trois ans a éclaté le 29 novembre 2020. (Crédit d’image: NASA / SDO / AIA / EVE / HMI)

Le soleil a déclenché sa plus puissante éruption solaire depuis plus de trois ans dimanche (29 novembre).

L’éruption solaire, qui est une explosion soudaine et brillante d’énergie électromagnétique, mesurée en M4.4 à l’échelle que les astronomes utilisent pour les tempêtes solaires. Les éruptions de classe M sont des éruptions de taille moyenne (comparées aux petites éruptions de classe C et aux grandes éruptions de classe X) et se classent sur une échelle de 1 à 9, les nombres plus élevés représentant des éruptions plus fortes.

La rafale lumineuse de la fusée M4.4 était accompagnée d’une éjection de masse coronale, qui peut souvent accompagner les éruptions solaires. Les éjections de masse coronale sont des émissions importantes de plasma et de champs magnétiques de la couronne solaire ou de sa couche la plus externe.

Cette fusée a commencé un tout nouveau cycle solaire (cycle solaire 25), qui a débuté en décembre 2019 et a été annoncé en septembre. Le cycle solaire précédent s’est déroulé de 2008 à 2019 et, bien que cette nouvelle phase d’activité solaire ait débuté avec cette puissante explosion, les scientifiques estiment qu’il sera assez calme, un peu comme le cycle solaire 24 avant lui.

Le temps solaire suit un cycle d’activité de 11 ans et le suivi de ces cycles et de l’activité en constante évolution du soleil est essentiel non seulement pour la science, mais aussi pour notre vie quotidienne ici sur Terre. Les éruptions solaires et les éjections de masse coronale libèrent d’incroyables éclats de rayonnement électromagnétique. Ces expulsions d’énergie soudaines peuvent être si intenses que leurs effets peuvent atteindre la Terre, provoquant des pannes radio et d’autres perturbations technologiques.

Mais, alors que les éruptions solaires de classe X pourraient être capables de provoquer des pannes de radio dans le monde entier, les éruptions de classe M comme celle que nous avons connue dimanche ne déclenchent généralement que des conséquences mineures sur notre planète d’origine.

Avec cette explosion lumineuse, les rayons X et le rayonnement ultraviolet de l’éruption solaire ont créé une panne de radio à ondes courtes au-dessus de l’océan Atlantique Sud, a rapporté l’astronome Tony Phillips sur Spaceweather.com, détaillant certains des effets technologiques de cette éruption.

Bien que la fusée soit apparue comme une classe M de la Terre, elle peut en fait avoir été une éruption plus forte, puisque l’événement s’est déroulé partiellement derrière le soleil. « L’explosion a été partiellement éclipsée par le corps du soleil. Cela aurait pu être un événement de classe X », a écrit Phillips. Cependant, le vaisseau spatial avait une meilleure vue de la fusée éclairante, si bientôt nous devrions avoir plus de précisions sur la taille exacte de l’événement.

