Le Soldier Boy de Jensen Ackles est au premier plan dans la saison 3 de The Boys

Jensen Ackles sera à l’avant-garde de Les garçons saison 3 dans son nouveau rôle de Soldier Boy, le tout premier super-héros du monde fictif de la série. Créé pour Amazon Prime par Eric Kripke, Les garçons est basé sur la série de bandes dessinées du même nom de Garth Ennis et Darick Robertson. Il a créé sa première saison en 2019 avec un grand succès, revenant en 2020 avec une deuxième saison qui a également été très bien accueillie.

The Boys Season 3 est maintenant en production, et il a déjà été révélé que Surnaturel La star Jensen Ackles jouera le personnage de Soldier Boy. Dans une nouvelle interview avec Vanity Fair, le créateur et showrunner Eric Kripke a abordé le rôle que Soldier Boy jouera dans la troisième saison. Il suggère qu’Ackles sera au centre des nouveaux épisodes avec l’histoire de Soldier Boy servant à en dire plus sur l’histoire de Vought et l’effet que les super-héros ont eu sur le monde.

« La saison 3 plonge beaucoup plus dans l’histoire de la façon dont nous sommes arrivés ici à travers ce personnage de Soldier Boy. Nous avons pu creuser à la fois dans l’histoire du pays et aussi vraiment regarder la masculinité toxique et les rôles masculins, et quelle merde – montrer que c’est globalement causé. Tout ce putain de truc d’homme Marlboro indépendant », explique Eric Kripke.

Fonderie Jensen Ackles dans le rôle n’était pas le plan de Soldier Boy depuis le début. À l’origine, l’équipe créative recherchait des acteurs beaucoup plus âgés qu’Ackles, car Soldier Boy appartient à une époque révolue. Obtenir le Surnaturel La star de la série en tant que point focal de la saison 3 est apparue après un appel téléphonique aléatoire pendant la pré-production avant que le rôle ne soit officiellement lancé.

« Nous avions écrit Soldier Boy bien avant que je ne lance Jensen. La majorité des gars que nous recherchions pour ce rôle étaient en fait bien plus âgés que Jensen. Parce que c’est un héros de la Seconde Guerre mondiale », explique Kripke. « Il m’a appelé et nous discutions juste et je me dis ‘Eh bien, je prépare la saison 3 de la série, et j’ai ce personnage Soldier Boy, et c’était vraiment pénible à lancer, et je l’ai’ Je n’ai vraiment trouvé personne. Hé, attends une minute, tu veux le faire ? Je lui ai envoyé le script, et il m’a dit : ‘Oh mon Dieu, j’ai vraiment envie de faire ça.' »

De là, Ackles était en place pour rejoindre Les garçons en quelques jours. Son inclusion dans l’émission à succès Amazon a suscité un grand enthousiasme pour la saison 3, en particulier pour certains fans de Surnaturel suivant Ackles jusqu’à son prochain rôle. Plusieurs images d’Ackles sur le tournage ont été publiées, et il semble s’être très bien intégré aux autres membres de la distribution. Nous avons également eu notre premier aperçu officiel d’Ackles dans le costume de Soldier Boy avec les photos partagées en ligne.

Les garçons est en lice pour la série dramatique exceptionnelle aux Primetime Emmy Awards sur la base des éloges de la deuxième saison de la série. Avec Ackles impliqué, la saison 3 pourrait amener la série à des sommets encore plus élevés. Amazon n’a pas encore révélé quand la saison 3 sera diffusée, mais la production approche de son point de fin. Cette nouvelle nous vient de Vanity Fair.

