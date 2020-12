Le Solar Orbiter regarde un nouveau cycle météorologique solaire commencer. Les scientifiques sont ravis.

Juste deux semaines après que le soleil ait produit son première fusée de taille moyenne du nouveau cycle solaire, les scientifiques ont offert une mise à jour sur ce que le dernier vaisseau spatial d’étude du soleil a fait.

le Orbiteur solaire , un partenariat entre la NASA et l’Agence spatiale européenne, lancé en février sur une mission de sept ans pour photographier le soleil de près, avec des vues sans précédent sur les pôles de l’étoile. Et commodément, c’était à peu près à l’époque où le soleil commençait à entrer dans un nouveau cycle d’activité, surnommé Cycle solaire 25 .

« Je pense que nous l’avons parfaitement chronométré. J’adorerais dire que nous l’avons planifié de cette façon », a déclaré Tim Horbury, physicien à l’Imperial College de Londres au Royaume-Uni, qui dirige l’une des équipes d’instruments de Solar Orbiter, lors d’une conférence de presse qui s’est tenue virtuellement. lors de la réunion annuelle d’automne de l’American Geophysical Union. « Nous ne l’avons clairement pas fait, mais je pense que tout s’est bien passé. »

Horbury dirige les scientifiques travaillant sur des instruments qui mesurent l’environnement immédiat de l’engin spatial, qui, selon lui, sont presque toujours allumés. « Cela signifie que nous avons beaucoup de données sur une longue période », a-t-il déclaré. « Nous avons déjà essentiellement fait le tour du soleil une fois. »

Pendant ce temps, les scientifiques ont déjà vu des phénomènes intrigants en jeu en raison de cette activité solaire changeante alors que le soleil continue sa Cycle de 11 ans des périodes plus dociles et plus actives. « Nous avons été dans un minimum solaire vraiment profond, une activité solaire très faible ces deux dernières années, donc il ne se passait vraiment pas grand-chose du tout », a déclaré Horbury.

« Le champ du soleil change même maintenant, mais disons que lorsque nous avons lancé en février, le champ magnétique du soleil était relativement simple », a déclaré Horbury, avec l’équateur du champ magnétique tombant juste autour de l’équateur du soleil lui-même.

Et cet équateur a été une zone fructueuse pour les instruments Solar Orbiter. « En fait, nous avons survolé le sommet de cette frontière à plusieurs reprises », a déclaré Horbury. « Nous obtenons des mesures vraiment intéressantes. » Alors que le cycle solaire continue, cela équateur magnétique s’inclinera, créant de nouveaux phénomènes à étudier par le vaisseau spatial.

Le timing au sein du cycle solaire a également permis à l’équipe Solar Orbiter d’avoir au minimum une bonne perception du soleil sur laquelle s’appuieront des observations supplémentaires au cours des années à venir, Frédéric Auchère, astrophysicien à l’Institut d’Astrophysique Spatiale en France qui dirige une deuxième équipe d’instruments englobant les télescopes utilisés pour étudier le soleil à distance, a déclaré lors de la même conférence de presse.

« C’est exactement le meilleur temps pour nous aussi, avec la fin du minimum, ce qui est bien car cela nous donne aussi un point de comparaison avec le minimum précédent », a déclaré Auchère. « Maintenant, nous allons voir dans le mois et les années à venir la montée de l’activité. »

Et soyons réalistes, un soleil plus actif est juste plus amusant à étudier – caractérisé par des événements dramatiques comme taches solaires se développant et se dissipant à la surface de l’étoile, des éruptions qui jaillissent des radiations du soleil et éjections de masse coronale qui jettent des gouttes à travers le système solaire.

« C’est très excitant, car nous verrons plus de ces grands événements, qui seront tout simplement magnifiques avec nos télescopes », a déclaré Auchère.

Bien sûr, la mission ne se limite pas à l’imagerie dramatique: sa tâche principale est d’approfondir la compréhension des scientifiques sur la mécanique du soleil afin que les chercheurs puissent prédire avec plus de précision ce que fera notre étoile. Cela peut nous dire à quoi pourrait ressembler le prochain cycle solaire, mais cela peut également avertir les opérateurs de satellites et les astronautes des dangers potentiels de ce soi-disant météo spatiale .

«À l’heure actuelle, vous pouvez demander à différents modélistes qui vous donneront des prédictions très différentes de ce à quoi le soleil ressemblera dans cinq à dix ans – nous ne savons pas très bien comment faire cela», a déclaré Auchère. « Nous connaissons les ingrédients de base, mais nous ne savons pas vraiment comment les assembler pour avoir un pouvoir prédictif. »

Envoyez un courriel à Meghan Bartels à