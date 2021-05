Le Smithsonian inspecte la première capsule spatiale d’un astronaute américain, 60 ans plus tard

Au cours des 60 années écoulées depuis leur entrée dans l’histoire, l’astronaute Alan Shepard la combinaison spatiale et la capsule Mercury ont parcouru plus de kilomètres que lors du premier vol spatial humain américain. Maintenant, six décennies après leur vol, le Smithsonian prépare les deux artefacts pour leur première exposition à long terme ensemble.

Lancée le 5 mai 1961, la mission suborbitale Mercury-Redstone 3 de Shepard n’a atteint que 185 kilomètres de haut, mais le vol de 15 minutes a marqué un pas important vers le rattrapage des États-Unis par l’Union soviétique, qui avait envoyé le premier satellite. et le premier humain dans l’espace . Parfois négligé pour les missions plus longues qui ont suivi, l’exploit de Shepard sur « Freedom 7 » – le nom qu’il a donné à son vaisseau spatial – a préparé le terrain pour la course à la lune.

«C’était notre premier voyage spatial en Amérique, et c’est un moment très charnière de l’histoire», a déclaré Raina Chao, conservatrice au National Air and Space Museum. « Nous avons eu des moments charnières en vol, et voici le premier dans l’espace. »

Mercredi (5 mai), le 60 anniversaire de son lancement , Freedom 7 devait faire ses débuts en exposition publique temporaire au centre Steven F. Udvar-Hazy du Smithsonian récemment rouvert en Virginie. L’année prochaine, la capsule et la combinaison spatiale de Shepard feront partie de la nouvelle galerie permanente «Destination Moon» au National Air and Space Museum sur le National Mall.

Alan Shepard, vêtu de sa combinaison de pression argentée, se prépare à monter à bord de sa capsule Mercury Freedom 7 avant son lancement sur le premier vol spatial habité américain, il y a 60 ans, le 5 mai 1961. (Crédit d’image: NASA)

État de la capsule

Quatre mois après l’éclaboussure de la liberté 7, la NASA a transféré le vaisseau spatial au Smithsonian. Pendant les quatre années suivantes, jusqu’en 1965, la capsule a été exposée au Arts & Industries Building à Washington. Il a ensuite quitté le pays pour des expositions au Science Museum de Londres, au Royal Scottish Museum, à l’Exposition Universelle de Montréal et à l’Osaka Expo au Japon.

La liberté 7 est revenue à Washington en 1971 et était en place dans le (aujourd’hui ancienne) galerie « Apollo to the Moon » pour l’ouverture du Musée de l’Air et de l’Espace en 1976. Il y est resté 20 ans, puis est allé à l’Académie navale américaine à Annapolis, Maryland – alma mater de Shepard – pendant un mois avant d’être stocké pendant deux ans. En juillet 1998, la capsule est brièvement revenue à l’exposition publique au Musée de l’air et de l’espace en mémoire de Shepard, qui venait de mourir de leucémie à l’âge de 74 ans.

La liberté 7 a ensuite passé 14 ans dans le hall du centre d’accueil Armel-Leftwich à la Naval Academy avant de déménager à Boston pour exposer à la John F. Kennedy Presidential Library and Museum en 2012. Enfin, il est arrivé au Centre Udvar-Hazy en octobre 2020, pour y subir des travaux de conservation pour sa future exposition «Destination Lune».

« Je l’ai trouvé en très bon état », a déclaré Chao, qui a inspecté Freedom 7 après son dernier road trip. « Nous avons tous été agréablement surpris de son état, en particulier de son extérieur. »

Un restaurateur travaille avec une fermeture éclair sur la poitrine de la combinaison de pression Mercury d’Alan Shepard qu’il portait pour devenir le premier astronaute des États-Unis à se lancer dans l’espace le 5 mai 1961. (Crédit d’image: Smithsonian)

L’intérieur de la capsule a cependant montré quelques signes de dégradation. La mousse qui a formé le canapé de soutien de Shepard est devenue fragile et se fragmente.

«J’étais particulièrement préoccupé par la mousse fragmentée, car chaque fois que vous déplacez une forme d’artefact, il est vraiment impossible d’empêcher les vibrations, et tout ce qui est fragile, nous voulions juste nous assurer de ne pas en perdre plus», a déclaré Chao dans un entretien avec collectSPACE. « Alors j’ai doublé tous les bords de ce coussin. »

« Les pieds avaient été doublés de ruban adhésif, apparemment à l’origine, alors je me suis inspiré de cela et j’ai utilisé un mouchoir en papier tonique pour tapisser tous les bords », a-t-elle déclaré. « Donc au moins la mousse dans son état fragile restera à l’intérieur de cette capsule de coussin et ne sera pas bousculée par les vibrations et ne se répandra pas sous forme de poussière autour de la capsule. »

Chao a installé des échafaudages pour la soutenir pendant qu’elle travaillait à l’intérieur Liberté 7. En dépit d’être une passionnée d’histoire spatiale, elle n’avait guère de difficulté à résister à l’envie d’entrer et de s’asseoir là où Shepard était il y a 60 ans. En plus d’être un ajustement très serré, il y avait aussi une odeur perceptible.

« Il a une sorte d’odeur de chaussures neuves, cette subtile odeur chimique de choses qui dégagent des gaz », a déclaré Chao. « Ce n’était pas trop puissant, probablement parce que l’écoutille n’est pas présente, donc il ne s’est pas concentré à l’intérieur de la capsule. C’est donc une odeur reconnaissable, mais je n’avais pas l’impression que j’allais avoir besoin d’un respirateur. »

Un restaurateur du National Air and Space Museum travaille autour du compartiment de récupération de Freedom 7, la capsule Mercury d’Alan Shepard, dans le hangar de restauration Mary Baker Engen au Steven F.Udvar-Hazy Center à Chantilly, en Virginie. (Crédit d’image: Smithsonian)

Convient pour l’affichage

La combinaison de pression argentée Mercury de Shepard a suivi un chemin différent après son utilisation. Il est resté propriété de la NASA jusqu’en mars 1973, date à laquelle son titre a été transféré au Smithsonian. Même après le changement de propriétaire, la combinaison spatiale est restée au Johnson Space Center de la NASA jusqu’en 1995, puis a été exposée au Space Center adjacent de Houston jusqu’en octobre 2000.

Le vêtement a ensuite été retiré de l’exposition publique et a été prêté au laboratoire textile du National Museum of American History pour étude avant d’être conservé en stock pendant deux ans. En 2008, le costume a été exposé à l’American History Museum jusqu’à son arrivée à l’Udvar-Hazy en 2019.

« Je pense que le costume de Shepard, étonnamment – peut-être parce qu’il a été laissé seul plus longtemps – a en fait montré une meilleure conservation que certains des autres costumes Mercury que j’ai vus », a déclaré Lisa Young, conservatrice en chef au National Air and Space Museum. « Le revêtement adhère beaucoup plus bien aux surfaces extérieures. »

«Même si nous l’avons exposé plus longtemps, car il était à American History pendant longtemps, les gens n’ont pas manipulé les matériaux, et cela aide à empêcher la combinaison d’être physiquement en détresse», a déclaré Young à collectSPACE.

À l’instar de la liberté 7, il y avait des zones qui devaient être protégées contre une nouvelle dégradation. La digue en caoutchouc, par exemple, qui maintenait l’anneau de connexion de la combinaison au casque, avait une grosse déchirure.

« Je pense que c’était juste à cause de l’âge », a déclaré Young. « Les polymères commencent à se dégrader et à durcir, et donc il s’est déchiré. »

Semblable à ce qui a été fait pour la mousse dans la capsule, les tissus sans danger pour la conservation ont d’abord été assortis de couleurs, puis déposés dans le caoutchouc pour contenir les morceaux qui pourraient s’effriter et se séparer.

La combinaison de pression Mercury d’Alan Shepard est préparée pour sa prochaine exposition dans le laboratoire de conservation du Steven F.Udvar-Hazy Center du National Air and Space Museum à Chantilly, en Virginie. Le casque, les gants et les bottes de Shepard sont visibles au premier plan. (Crédit d’image: Smithsonian)

« Ainsi, le costume peut continuer à être flexible et plié dans la configuration que vous auriez pour l’anneau de cou, mais le public ne le verra pas », a déclaré Young.

La combinaison de pression de Shepard sera exposée dans le nouvelle galerie « Destination Moon » à côté de la liberté 7, chacun dans ses propres vitrines. UNE effort de financement participatif en 2015 souscrit à la fois à la conservation et à la présentation du costume de Shepard.

« Il n’y a pas une seule personne à qui nous parlons et disons que nous travaillons sur le costume et Freedom 7 qui n’est pas excité, et je pense que cela aide beaucoup notre travail », a déclaré Young. « C’est très humiliant de travailler sur ces pièces. »

