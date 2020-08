Le smartphone Redmi K30 5G pourrait bientôt être lancé sur le marché indien: rapport

Tendance FP31 août 2020 16:42:51 IST

Xiaomi avait sorti le smartphone Redmi K30 en Chine en décembre de l’année dernière. le Variante 5G du smartphone a été lancé dans le pays à partir de janvier de cette année. Maintenant, un rapport affirme que Xiaomi se prépare à lancer prochainement le Redmi K30 5G en Inde. Diverses spécifications et autres détails du téléphone ont également été révélés.

Le Redmi K30 comportera apparemment RAM et options de stockage de 6 Go + 64 Go, 6 Go + 128 Go et 8 Go + 128 Go, selon un PriceBaba rapport. Alors qu’un modèle 8 Go + 256 Go est disponible en Chine, le rapport indique qu’il ne sera pas lancé en Inde.

On pense que le Redmi K30 5G sera disponible en deux options de couleur – Frost White et Mist Purple.

La nouvelle de l’arrivée spéculée du smartphone survient quelques jours après Le premier smartphone compatible 5G de Xiaomi a récemment reçu l’approbation du Bureau of Indian Standards (BIS) en Inde, selon un rapport de GizmoChina.

Pour rappel, le Redmi K30 5G est livré avec un processeur Snapdragon 765G soutenu par un GPU Adreno 620 et un modem X52 pour la connectivité 5G. L’écran de 6,67 pouces avec écran Full HD + est livré avec une configuration à quatre caméras. Le téléphone présentait une résolution de 1080 x 2400 pixels et un rapport hauteur / largeur de 20: 9 avec deux caméras selfie à l’avant.

Le Redmi K30 5G était doté d’une batterie de 4500 mAh qui était prise en charge par une charge rapide de 30 W.

Trouvez les gadgets technologiques les plus récents et à venir en ligne sur les gadgets Tech2. Recevez des actualités technologiques, des critiques de gadgets et des évaluations. Gadgets populaires, y compris les spécifications, les fonctionnalités, les prix et la comparaison des ordinateurs portables, tablettes et mobiles

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂