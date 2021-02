Le smartphone le plus cher au monde est cet iPhone et il coûte autant qu’une maison

L’iPhone a toujours été critiqué pour ses prix élevés, même si les iPhone 11 ou 12 ne sont pas excessivement chers, même pas comparés à certains Android haut de gamme.

Dans tous les cas, les consommateurs ne sont pas – nous sommes – prêts à payer de plus en plus pour un terminal et heureusement il existe aujourd’hui de fabuleux smartphones bas ou milieu de gamme. Cependant, il y a toujours ceux qui ont de l’argent et ne savent pas à quoi le dépenser … ou peut-être qu’ils le font. Par exemple sur cet iPhone si cher que tout autre produit de la firme de Cupertino semble inestimable.

Cet iPhone collant est le téléphone le plus cher du monde

Conçu par la société de luxe russe Caviar, cet iPhone 11 Pro est composé de 750 pièces d’or et de diamants et coûte 101280 €. Selon ses créateurs, le Caviar iPhone Solarius n’est pas seulement le téléphone le plus cher du monde aujourd’hui, mais sa fabrication était basée sur des célébrités telles que Steve Jobs, Mohammed Ali, Joe Frazier, Mike Tyson ou Marilyn Monroe.

Nous enregistrerons les détails. Non seulement parce que le téléphone est trop cher, mais honnêtement, il est assez collant. Malgré cela, si l’un d’entre vous est intéressé par ce merveilleux appareil, vous avez de la chance car les frais de port sont gratuits. Avec cet appareil il est sûr d’attirer l’attention mais méfiez-vous des voleurs, qui volent ce terminal ne doit pas être très drôle.

