Le smartphone de la série OnePlus 9 ne comportera pas d’objectif périscope: rapport

La série OnePlus 9 sera l’un des produits phares les plus attendus en 2021. Il y a beaucoup de buzz et de spéculation autour des trois modèles qui devraient être lancés dans le cadre de la série. Une fuite récente suggère qu’aucun des modèles de la série OnePlus 9 ne comportera de caméra périscope. Pronostiqueur renommé Station de chat numérique posté un conseil sur Weibo récemment, disant que la série OnePlus 9 ne sera livrée qu’avec un simple téléobjectif et non un objectif périscope.

L’informateur a écrit qu’il ne savait pas si la chaîne d’approvisionnement ne s’était pas encore remise des pertes subies en raison de la pandémie. Bien que de nombreux téléphones aient un objectif périscopique jusqu’au troisième trimestre de 2020, de nombreuses entreprises vont fabriquer leurs appareils sans l’installation dans l’année à venir.

Ce pronostiqueur suggère que d’autres développeurs qui devraient commercialiser des téléphones avec Snapdragon 888 (comme la série OnePlus 9) en 2021 vont abandonner les périscopes. Il est important de noter ici que les produits OnePlus n’ont jamais utilisé d’objectif périscope auparavant, comme le souligne un portail technologique.

Les informateurs précédents avaient suggéré que la série OnePlus 9 serait livrée avec des objectifs Leica. Selon une réponse tweet par leakster Teme OnePlus aura une collaboration avec Leica pour leur prochain produit phare. Dans un autre tweet, le même pronostiqueur a également révélé une collaboration entre LEica et Huawei. Au début du mois, une publication technique a également divulgué les images en direct de la variante 5G du modèle de base.

le série d’images a montré que le OnePlus 9 5G se compose de deux capteurs plus grands à l’arrière ainsi que d’une troisième caméra beaucoup plus petite. L’appareil de 6,55 pouces semblait ressembler étroitement à son prédécesseur OnePlus 8T en termes de design.

