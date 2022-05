Le smartphone à clapet pliable d’Oppo est apparemment en route

La rumeur veut qu’Oppo travaille depuis un certain temps sur un smartphone à rabat pliable. Un leaker bien connu affirme désormais que le pliable est déjà en phase de test interne et pourrait sortir très prochainement.

Selon le leaker, l’Oppo pliable devrait Mukul Sharma déjà en cours de tests internes dans différentes régions d’Europe et d’Eurasie. Il soupçonne que le smartphone pliable pourrait arriver sur le marché plus tard cette année. Jusqu’à présent, on sait peu de choses sur l’appareil. On dit qu’il a un design à clapet, ce qui le rend similaire aux modèles Galaxy Z Flip de Samsung, selon le site Web Neowin.

Le smartphone Oppo Flip pourrait être nettement moins cher que le Galaxy Z Flip3

Selon d’autres rumeurs, le smartphone pliable Oppo serait équipé de l’actuel Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Plus d’informations sur le matériel ne circulent pas pour le moment. Le smartphone à clapet serait une bonne alternative aux modèles à clapet Galaxy Z, notamment en termes de prix.

Selon Neowin, l’Oppo pliable coûtera 5 000 yuans en Chine, soit environ 700 euros. Pour le Galaxy Z Flip3, en revanche, 7 399 yuans soit 1 034 euros sont dus en Chine. Le prix relativement bas pourrait particulièrement convaincre les utilisateurs intéressés par les pliables mais qui n’ont pas été disposés à payer des prix aussi élevés pour les appareils.

Y a-t-il un deuxième Oppo pliable à venir ?

Le téléphone à clapet ne semble pas être le seul pliable sur lequel Oppo travaille actuellement. Neowin rapporte en outre qu’un autre smartphone pliable du fabricant chinois serait en test interne. Cela pourrait être le successeur de l’Oppo Find N 5G. Oppo vise également une sortie en 2022 pour ce pliable. Rien de plus n’est actuellement connu sur le matériel du successeur potentiel du Find N 5G.