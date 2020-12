Le Smartphone 5g Le Plus Vendu: Désolé, Samsung ...

… le smartphone 5G le plus populaire au monde vient de son grand concurrent Apple: l’iPhone 12 a volé la couronne au Galaxy Note 20 Ultra 5G, qui occupait auparavant la première place.

Les chiffres les plus récents proviennent de Counterpoint Research et se réfèrent aux ventes mondiales d’octobre. Selon les études de marché, l’iPhone 12 détenait une part de marché de 16% ce mois-ci. Et Apple a également pris la deuxième place – grâce à l’iPhone 12 Pro, qui représentait 8% de toutes les ventes. Ce n’est qu’alors – et avec la distance nécessaire – que le Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G (4%) suivra.

Smartphones 5G les plus vendus: ce sont les dix meilleurs

Les appareils d’autres fabricants font également partie des dix smartphones 5G les plus réussis. Les chiffres de Counterpoint Research aboutissent à la liste suivante des meilleurs:

iPhone 12 iPhone 12 Pro Samsung Galaxy Note 20 Ultra Huawei Nova 7 Huawei P40 Oppo A72 Huawei P40 Pro Samsung Galaxy Note 20 Samsung Galaxy S20 Plus Oppo Reno 4 SE

Notez que certains appareils sont disponibles en versions 4G et 5G. Bien entendu, ce sont les versions qui prennent en charge la nouvelle norme cellulaire.

iPhone 12: le succès devrait continuer

Alors que le Note 20 Ultra devait rapidement quitter sa place au soleil, l’iPhone 12 pouvait s’y installer confortablement. Counterpoint Research prévoit une demande toujours élevée au quatrième trimestre de 2020, en particulier pendant la saison de Noël. En raison du retard du lancement sur le marché, de bonnes ventes peuvent encore être attendues au début de 2021.

Selon les études de marché, trois autres raisons expliquent le succès de l’iPhone 12. La demande de smartphones 5G s’est refermée, notamment chez les utilisateurs d’Apple. L’impulsion décisive a surtout été donnée aux Etats-Unis par les fournisseurs de services sans fil – à travers des campagnes promotionnelles attractives dans lesquelles l’iPhone 12 était disponible à des prix particulièrement bas.

De plus, l’iPhone 12 est disponible dans 140 pays, tandis que de nombreux autres smartphones 5G ne sont apparemment disponibles que dans certaines régions. Mais il est également vrai qu’il s’agit simplement d’un excellent appareil, comme nous avons pu nous le déterminer lors de notre test iPhone 12.