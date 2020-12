Le skin Master Chief arrive dans Fortnite Chapter 2 Saison 5

Comme Kratos de God of War, l’autre personnage de jeu vidéo invité à Fortnite cette saison est le Master Chief de la saga HALO.

La chose a commencé très fort dans cette saison 5 du chapitre 2 de Fortnite. Lorsque le skin Kratos sort dans Fortnite, il peut s’agir d’une collection de personnages de jeux vidéo. Aujourd’hui, nous nous réveillons avec de nouvelles nouvelles, et c’est que le Master Chief à Fortnite il est disponible. Voulez-vous savoir comment obtenir cette peau?

Le Master Chief dans Fortnite Chapter 2 Season 5 n’est pas gratuit. Comme le God of War, nous devons vérifier et gagner quelques dollars. Ou si vous les avez disponibles, allez-y. Le prix du protagoniste de Halo est de 1500 V-Bucks, même s’il ne vient pas seul.

D’une part, nous avons le marteau ou le médiator gravitationnel qui nous coûte 800 V-Bucks. Ensuite, nous avons le Pelican UNSC pour 1200, l’animation ou la pose de victoire avec le Warthog Mini pour 500 V-Bucks. Le lot complet de Master Chief cette saison 5 est de 4000 V-Bucks. Bien que pendant un certain temps, ce sera à 2600 pour tous ceux qui veulent attraper le pack complet.

Fortnite Chapitre 2 Saison 5

Ne soyez pas surpris que tout au long de cette saison 5 de Fortnite, on voit de plus en plus de personnages liés aux jeux vidéo. Le truc a commencé avec Kratos, maintenant le Master Chief … Oseront-ils avec un personnage Nintendo? La compagnie de Mario dans ces choses est assez Ñarder, mais Epic Games a encore accompli « quelque chose » et pour les prochaines semaines, nous avons une surprise Nintendera.

Ce chapitre 5 de Fortnite est en plein chaos. Chaos pour de bon, car la carte présente différents paysages, il y a des personnages avec lesquels on peut interagir qui nous offrent des récompenses, des améliorations, des missions … Des ennemis apparaissent aussi, il y a le Mandalorian qui fait son truc, des voitures et bien plus encore.