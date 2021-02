Le skin Jason Vorhees du vendredi 13 arrive sur Fortnite? Voici pourquoi nous ne sommes pas si sûrs

La rumeur la plus chaude qui frappe le Fortnite Internet est que Jason Vorhees, notre préféré un résident du Camp Crystal Lake se rendra à la boutique d’objets. Nous devons vous donner un préavis approprié: c’est une spéculation complète, et il n’y a aucune preuve solide qu’il « ll … euh …bénis nous avec sa présence. Par bénissez-nous, nous pouvons ou non vouloir nous envoyer au bon endroit.

Fortnite les skins sont à la mode dans le chapitre 2 de la saison 5, car ils nous amènent à de nombreux chasseurs de certains des films, émissions et jeux les plus emblématiques. Nous avons vu le Mandolorian, le Predator et le T-800. Fortnite La société de développement Epic Games n’a rien reculé pour nous apporter nos méchants et héros préférés.

Soutenir. En aucune façon. Ce qui se passe?

Nous sommes maintenant arrivés à la possibilité que Jason Vorhees du classique vendredi 13 la série de films sera une peau utilisable cette saison. La raison? Eh bien, certains connus Fortnite les fuyards et les spéculateurs nous ont présenté des preuves à considérer.

Faisons le cas en faveur de lui venir au jeu, en premier. Au-delà des rumeurs selon lesquelles le prochain Fortnite la peau sera probablement masculine, la première chose que nous vous présentons est le fait que le portail mainframe est arrivé à Canoe Lake. Comme nous le savons tous, il s’agit d’une partie de la carte qui n’est pas souvent utilisée et qui n’a pas encore révélé de personnage. Il existe de nombreuses autres possibilités que cet emplacement pourrait héberger, mais la plus emblématique de toutes est certainement la vendredi 13 série de films.

Le portail Mainframe peut appartenir à Jason à partir du vendredi 13!

[Img📸:@ximton]

//#Fortnite

Sans aucun doute, vous pensez que ce n’est pas assez de preuves. N’oubliez pas – nous n’avons pas de preuves solides, et la seule preuve que nous avons est spéculative. Cependant, nous notons également d’autres preuves ci-dessous.

Les similitudes ne sont pas certaines, mais Fort

Un autre Tweet d’un Fortnite joueur, qui a réussi à obtenir des images à comparer. Ils ne sont pas parfaits, mais nous pouvons certainement voir pourquoi certains de ces points de vue pourraient être des remakes du film.

WAIT WAIT c'est ma théorie Appelez-moi fou mais au lac Camp Cristal qui est populaire pour les canoës FORTNITE, nous avons CANOE LAKE Avec les fuites de confirmation que le prochain chasseur est un homme POSSIBLEMENT Gardez à l'esprit que Jason Voorhees chasse les gens PLUS de photos similaires ci-dessous

Bien que le quai ne soit pas précis, les deux maisons ont l’air étrangement similaire. Le petit a une forte ressemblance avec la maison dans l’écran titre du film. Pour ceux d’entre nous qui connaissent le film, nous pouvons certainement comparer la maison jaune à la grande maison pour tous les campeurs.

Semble … Possible. Mais voici pourquoi ce n’est pas probable.

Le premier point: encore une fois, ces images ne sont pas exactes. Il semble qu’ils ont été assemblés au hasard à partir d’une conspiration à laquelle quelqu’un a pensé en jouant au jeu.

Deuxièmement, et le plus important: l’avenir de la vendredi 13 série est dans les limbes juridiques, et ce depuis des années. Dans l’état actuel des choses, aucun nouveau contenu multimédia ne peut être créé avec vendredi 13 contenu sous copyright, qui inclut Jason Vorhees lui-même.

Nous vous mettrons en lien avec le Article complet mais résumez-le ici pour vous: Personne ne sait qui posséders les droits sur le personnage Jason Vorhees. La personne qui a été jugée détenir les droits d’auteur originaux de la série ne faisait pas partie de l’équipe de développement lorsque Jason Vorhees a pris le relais en tant que tueur dans la partie II.

Donc, si personne ne sait à qui appartient Jason Vorhees, ils ne peuvent pas exactement obtenir le droit de le mettre dans un jeu ou de créer un nouveau contenu qui le contient. Cela inclut Epic Games.

Mais attendez … Peut-être que ce n’est pas improbable? (Il est.)

Nous vous éviterons de faire trop de spéculations, mais nous avons encore un point à faire valoir. Il y a un échappatoire possible pour Epic Games d’avoir réussi à mettre Jason Vorhees dans le jeu. Avant le début de la bataille juridique pour le droit d’auteur en 2017, Epic Games aurait pu faire des plans et concevoir le personnage. Étant donné que le contenu déjà créé pouvait continuer d’exister et que seul un nouveau contenu ne pouvait pas être ajouté ou créé, cela pourrait en quelque sorte être une solution de contournement.

Nous ne sommes pas des experts juridiques, mais exprimez-le en termes simples … cela a du sens! Si Epic a déjà créé le contenu et préparé à être ajouté, il n’ajouterait pas techniquement quelque chose de nouveau. Étant donné que la bataille juridique était tout simplement nouvelle, ils auraient probablement voulu attendre de l’introduire dans le jeu.

Qu’est-ce que tu penses? Faites le nous savoir!

Si Jason vient à Fortnite, y a-t-il quelqu’un que vous connaissez qui le voudra? Consultez notre guide sur comment offrir des skins Fortnite!