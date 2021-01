Le skin d’icône Grrefg Fortnite a été révélé au chapitre 2, saison 5.

Le moment est venu TheGrefg a montré son Fortnite ensemble cosmétique, et dans le même temps, TheGrefg a battu son record Twitch et est devenu le flux le plus regardé sur Twitch avec plus de 2,4 millions de téléspectateurs! Il a triplé son record actuel. L’Espagnol Fortnite La communauté n’a pas retenu le battage médiatique de cette révélation épique. C’est vraiment incroyable!

Epic Games a envoyé à TheGrefg sa photo de l’Icon Outfit, son Emote et une vidéo qui va avec! Voici ce que vous attendiez tous pour la révélation!

La peau est réactive et est livrée avec un ensemble complet, qui comprend une Emote, un outil de récolte. Ce n’est pas tout, le mode Floor is Lava reviendra pour une coupe spéciale, c’est vrai TheGrefg’s Cup! Cela aura lieu du 14 au 16 janvier.

TheGrefg n’a pas été le premier à obtenir une série Icon, car cet honneur revient à Ninja, et il ne sera certainement pas le dernier. À ce stade, il existe six skins d’icônes et TheGrefg deviendra le septième.

Même Mark Rein, le vice-président et co-fondateur d’Epic Games, a tweeté sur l’incroyable audience de TheGrefg!

Merci à la communauté @FortniteGame d’avoir encore battu un autre record! Félicitations à [email protected] d’être le seul à le faire! Je ne pleure pas du tout! Pas du tout.

Je vous remercie @FortniteGame communauté pour battre encore un autre record! Félicitations à @TheGrefg d’être le seul à le faire! Je ne pleure pas du tout. Pas du tout. – Mark Rein (@MarkRein) 11 janvier 2021

Mark n’était pas le seul à envoyer des tweets de félicitations; Bugha, vainqueur de la Coupe du monde en solo. Le propriétaire de FaZe Apex envoie ses meilleures félicitations! La communauté Fortnite est en ébullition à propos de cette occasion mémorable! Et bien sûr, la première icône, Ninja, a également tweeté!

2,4 millions de téléspectateurs en direct sur son Fortnite Skin Debut! Félicitations à @TheGrefg monstre absolu et vous le méritez!

2,4 millions de téléspectateurs en direct sur son premier skin Fortnite! félicitations @TheGrefg monstre absolu et vous le méritez 🙌🏻 – Ninja (@Ninja) 11 janvier 2021

Pour ceux d’entre vous, qui n’ont actuellement pas les Vbucks pour la tenue le premier jour, ne vous inquiétez pas, comme selon FortniteGLAT, TheGrefgs Icon Outfit restera dans le Fortnite magasinez pendant quatre jours après sa sortie!

El Atuendo de Grefg estará disponible 4 jours en la Tienda. Revelará la fecha en 1 heure 10 minutes.#Fortnite pic.twitter.com/T1duvuB4rr – 🎅 Fortnite LAT – Noticias y Filtraciones! (@FortniteGLAT) 11 janvier 2021

Traduit: La tenue de Grefg sera disponible pendant 4 jours dans la boutique. Il révélera la date dans 1 heure 10 minutes.

Pour ceux d’entre vous qui ne savent pas qui est TheGrefg, c’est un joueur et vlogger espagnol de 23 ans appelé David Cánovas. Sa chaîne Youtube compte 15 millions d’abonnés et, comme nous l’avons dit ci-dessus, il a battu son record de 660k par un montant décent.