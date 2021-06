Le skateboard volant est enfin une réalité : c’est ainsi que vous volez avec l’Omni Hoverboard

Omni Hoverboard est probablement l’une des solutions les plus simples lors du développement d’un véhicule volant personnel. Un total de huit rotors sur une plate-forme et coordonnés par une carte Arduino. Il n’en faut pas plus. Alexandro Duru, le créateur d’Omni Hoverboard, va en fait le mettre en vente.





Aller chercher les bases pour voler semble avoir été le but de son créateur. L’Omni Hoverboard c’est vousUne base avec des rotors en bas pour soulever la plate-forme et le pilote. Contrairement à d’autres appareils comme le FlyBoard Air ou comme certains jetpacks, l’Omni Hoverboard n’a pratiquement aucune technologie complexe. « C’est une question de niveau de poussée », a déclaré son créateur à DroneDJ.

L’Omni Hoverboard n’a pas de système de pilote automatique, de gyroscope ou de nacelle automatique Tout dépend du pilote, qui doit maintenir son équilibre et donc rester seul en l’air. La seule chose qui peut être contrôlée est le niveau d’accélération, grâce à un petit bouton qui est tenu dans la main.

Il n’y a pas de détails sur la portée ou la vitesse que cet hoverboard peut atteindre. Pour l’instant, comme c’est généralement le cas avec ce type de produit, plus utilisé pour les cascades et les démos que pour les applications utiles. Dans de tels cas, l’autonomie n’est pas un gros problème et la vitesse n’a pas beaucoup d’importance sur les pistes fermées.

Une version commerciale en vente prochainement

Après des années de développement, le créateur de l’Omni Hoverboard propose de le mettre en vente. Pour cela, il dit qu’ils préparent une version pour les clients qui pourra être commercialisée. Bien qu’il n’ait pas donné de détails sur le prix ou quand il arrivera, il dit que ce sera une version qui pourra être vendue et « utilisée pour de vrai ». C’est-à-dire qu’il sera utilisé au-delà des événements acrobatiques.

Cette version qui est commercialisée comprend probablement plus de pièces standards et des composants supplémentaires qui permettent un meilleur contrôle et surtout une plus grande sécurité lors de son utilisation. Ils ne prévoient pas non plus de le vendre à n’importe qui, mais à des experts en aviation ou à des pilotes qualifiés. De même, il sera davantage commercialisé comme un appareil pour les sports extrêmes que comme un véhicule pour faire du shopping. En tout cas, cela dépendra plus des autorités de régulation de chaque pays que de ce qu’en disent ses créateurs.

Via | Ingénierie intéressante