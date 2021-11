Le skateboard de Marty McFly se vend plus d’un demi-million de dollars

La vente aux enchères d’accessoires appartenant à des films et séries emblématiques est une pratique extrêmement courante à Hollywood, impliquant parfois une somme d’argent exorbitante, comme le démontrerait la vente d’un objet lié à la saga cinématographique acclamée « Back To The Future ».

Dans le deuxième volet de la trilogie réalisée par Robert Zemeckis, on voit Marty McFly (Michael J. Fox) dans une séquence qui n’a pas trop bien vieilli en voyageant loin (du moins pour lui) 2015, présentant une vision trop idéalisée dans le qui, entre les hologrammes et les chaussures qui s’ajustent automatiquement, met en évidence la présence de skateboards volants.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Bohemian Rhapsody : le scénariste poursuit le non-paiement des gains

Au cours d’une altercation avec l’un des descendants de Biff Tannen (Thomas F. Wilson), McFly est impliqué dans une course-poursuite dont il cherche à fuir à l’aide d’un « Hover Board » rose de Mattel, qu’il emprunte à une fille marchant dans à proximité de la place centrale de Hill Valley.

36 ans après la sortie du film, ce « Hover Board » a généré diverses répliques de collection qui sont devenues un objet culte pour les fans de « Retour vers le futur ». Cependant, Nerdist rapporte que cet objet, le même qui a été utilisé lors du tournage de la bande, a été vendu aux enchères à un acheteur anonyme qui a payé 501 200 € pour sa possession.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Kevin Feige travaille sur un projet secret avec Scarlett Johansson

Le skateboard en question a pris de la valeur grâce aux autographes de Michael J. Fox et Thomas F. Wilson. Initialement, il était estimé qu’il aurait une valeur estimée entre 80 et 100 mille dollars. Cependant, son prix augmenterait lors des enchères lors de la vente aux enchères, prouvant son énorme valeur nostalgique pour les fans de culture populaire.

La vente aux enchères a été réalisée par « Prop Store », une société qui s’est chargée de vendre certains articles (entièrement certifiés) appartenant à des productions de sagas célèbres. De Harry Potter, le Seigneur des Anneaux à la saga originale Star Wars. Ils ont récemment été chargés de vendre le ballon Wilson de la bande « Cast Away » et l’un des casques utilisés par Russell Crowe dans « Gladiator ».