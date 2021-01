Le site Web Progression Carryover d’Hitman 3 s’effondre, IO Interactive sur l’affaire

Hitman 3 est un jeu absolument fantastique – nous l’avons expliqué dans notre revue – mais ne tournons pas autour du pot: l’agent 47 serait déçu du désordre de son lancement. Bien qu’il soit génial de pouvoir importer tous les emplacements des jeux précédents, nous avons mal à la tête en écrivant exactement comment tout cela fonctionne. Et étant donné que la limite du titre nécessite une connexion Internet, ce n’est jamais acceptable lorsque les serveurs montent et s’arrêtent toute la journée.

Le plus gros problème de tous, cependant, est peut-être lié au transfert de progression de Hitman 2. Contrairement à simplement extraire vos données du cloud, IO Interactive vous oblige à visiter une page Web afin de pouvoir transférer votre progression vers le nouveau jeu. Bien sûr, ce site Web s’est depuis complètement effondré et a été hors ligne la plupart de la journée. Certains joueurs commencent à avoir du succès avec l’outil, tandis que d’autres attendent toujours.

Le problème a été accentué par le fait que, si vous démarrez Hitman 3 pendant que vous attendez que le site Web soit corrigé, vous serez obligé d’effacer tout progrès que vous faites dans le nouveau jeu lorsque vous aurez éventuellement la possibilité de transférer vos données. à travers. Ce sont des choses désordonnées, et même si nous ne doutons pas que l’unification de trois titres comme celui-ci comporte de sérieux défis techniques, nous ne pouvons pas nous empêcher de nous sentir irrités par le désordre de tout cela.

Néanmoins, le développeur danois a, à son crédit, été extrêmement communicatif sur les médias sociaux toute la journée, répondant aux requêtes les plus courantes des fans et fournissant des mises à jour régulières. Au moment de la saisie, il dit qu’il progresse sur la «résolution des problèmes de serveur» et remercie les joueurs pour leur patience. De toute évidence, ce genre de situation n’est jamais idéal, mais nous sommes sûrs que tout sera résolu rapidement une fois que la charge de lancement sera sous contrôle.