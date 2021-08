Le site Web Playtime PS5 et PS4 rencontre des turbulences alors que Sony interdit les comptes

Le brillant site de jeu PlayStation indépendant PS-Timetracker a rencontré des turbulences, car Sony a interdit tous ses comptes associés. Les membres pouvaient volontairement envoyer une demande d’ami à un utilisateur PSN afin que leurs sessions de jeu soient enregistrées par le site Web, mais Sony a supprimé tous les noms d’utilisateur associés plus tôt cette semaine.

On ne sait pas s’il s’agissait d’un effort coordonné pour essayer d’entraver les activités de la page, mais c’est certainement à quoi cela ressemble de l’extérieur. Le propriétaire indépendant du site Web cherche actuellement une solution et a créé une série de nouveaux comptes pour essayer de rester opérationnel. Bien sûr, il est parfaitement plausible qu’ils soient également interdits.

Bien que le site Web soit antérieur à la PS5 – où Sony a permis de voir vos données de temps de jeu – il est sans doute plus précis et comprend des données globales sur les jeux qui s’avèrent actuellement populaires parmi les joueurs PlayStation. Ce serait bien si le géant japonais prenait certaines des idées et les incorporait dans son propre site Web, mais nous pensons qu’il y a plus de chances que des cochons volent que cela.