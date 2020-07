Le site officiel de Google annonce un nouveau Pixel pour le 3 août

Enfin, le tant attendu Le Pixel 4A a une date de dépôt. Le 3 août 2020, il sera officiellement préréglé, ou du moins c’est ce que montre le site officiel de Google. Initialement retardé plusieurs fois en raison du COVID-19, tout indique que le téléphone économique de Google sera une réalité dans les prochains jours.





L’annonce officielle en tant que telle n’est pas encore vraiment là. Cependant, le site Web du Google Store a une nouvelle page qui révèle la date d’une prochaine sortie. Étant donné que le Pixel 4A est le téléphone Google qui a fait le plus l’objet de rumeurs ces derniers mois, tout indique qu’il s’agit de l’appareil de choix.

La page en ce moment semble être en construction, mais la silhouette d’un téléphone apparaît, la date 3 août et un message qui dit “Juste ce que vous attendiez sur un téléphone”. La date et le message sont cryptés lors de l’ouverture de la page, mais il existe une astuce pour la déverrouiller. Il faut appuyer sur les blocs qui traversent le texte pour qu’ils changent de couleur jusqu’à ce qu’ils coïncident avec le logo Google: bleu, rouge, jaune, bleu, vert et rouge. Une fois les couleurs classées dans l’ordre, les blocs seront convertis en texte et la date apparaîtra.

À quoi s’attendre du Google Pixel 4A

Comme un modèle de plus Lumière Du Pixel 4 XL, certaines fonctionnalités réduites sont attendues de ce Pixel 4A pour s’adapter à son prix. Au cours de ces derniers mois, plusieurs rumeurs et fuites nous ont permis de avoir une idée générale de ce que les fonctionnalités apporteront et quelle sera sa conception.

Vraisemblablement, il aura un apAnneau de 5,81 pouces à une résolution de 1080 x 2340 pixels et un rafraîchissement à 60 Hz. Cet écran sera percé dans un coin pour faire place à la caméra frontale. Quelque chose que nous avons pu voir dans une fuite du Google Store canadien où la première image officielle est apparue. Dans cette même image, vous pouvez voir le module à l’arrière pour une seule caméra et flash. Caméras qui sont 8 MP pour l’avant et 12,2 MP pour l’arrière.

Si nous entrons dans le Pixel 4A, nous avons un Batterie de 3090 mAh de capacité qui alimente un processeur Qualcomm Snapdragon 730. Son stockage semble limité à 64 Go tandis que sa RAM reste à 6 Go.

Pour le reste, il semble avoir un connecteur jack 3,5 mm et un connecteur USB-C pour le chargement et la transmission de données. Il y a plus de détails sur son apparence dans les rendus qui sont sortis sur le téléphone. Tout cela en échange, en théorie, 399 ou 349 euros.

Track | 9to5google

Plus d’informations | Google