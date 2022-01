Le site Marvel Japan semble confirmer le calendrier de sortie complet du MCU pour 2022

Selon Marvel Japan, Et si… ? la saison 2 et Secret Invasion rejoindront She-Hulk, I Am Groot, Moon Knight et plus sur Disney + en 2022.

Il y a eu beaucoup de spéculations sur les projets Marvel qui sortiront cette année, et un nouveau message sur le site Web japonais de Marvel semble avoir confirmé que Et qu’est-ce qui se passerait si…? saison 2 et Invasion secrète fera partie des sorties de séries télévisées sur Disney + cette année. Avec Spider-man : Pas de retour à la maison et Oeil de faucon mettant fin à 2021 pour Marvel sur un sommet massif, tous les yeux se sont immédiatement tournés vers ce qui va suivre pour le MCU, et il a maintenant été pratiquement confirmé qu’il y a en effet beaucoup de choses à venir dans les 12 prochains mois, ce qui en fait une autre année épique pour les fans de Marvel.

La fermeture de la Saga de l’infini en 2019 a mis en place un avenir incertain pour le MCU, avec les énormes résultats au box-office de Avengers : Fin de partie et Spider-Man: loin de chez soi laissant les fans avec des questions sur ce qui pourrait éventuellement arriver ensuite qui maintiendrait l’élan. La pandémie de Covid a certainement donné à Marvel un peu de répit, car plutôt que de se diriger directement vers la phase quatre, les fans ont attendu longtemps pour voir où le MCU se dirigeait ensuite, mais nous savons maintenant que, avec de nombreux nouveaux personnages et rapatriés , la plus grande nouveauté de la franchise est l’introduction du multivers.

Il semble maintenant que nous ayons reçu un calendrier exact de ce qui comblera les lacunes entre les aventures multivers à venir en 2022, et tout semble commencer par Chevalier de la luneest arrivée en mars. Si le calendrier de diffusion tient, nous verrons She-Hulk, je suis Groot et Et qu’est-ce qui se passerait si…? saison 2 arrivant entre la sortie de Doctor Strange dans le multivers de la folie en mai et Thor : Amour et tonnerre en juillet, suivi de Mme Marvel et Invasion secrète compris entre Thor et Panthère noire : Wakanda pour toujours en novembre. Beaucoup de ces émissions étaient déjà connues ou évoquées, mais le plus gros avantage en est la confirmation de la deuxième saison de Et qu’est-ce qui se passerait si…? et le Samuel L. Jackson-dirigé Invasion secrète arriveront tous les deux cette année.





Et qu’est-ce qui se passerait si…? et Secret Invasion aura de nombreux liens avec d’autres projets Marvel







Marvel’s Et qu’est-ce qui se passerait si…? est probablement l’une des séries les plus faciles à produire pour Marvel Studios car son format animé évite aux acteurs d’avoir à voyager pour le tournage, la plupart des voix off étant actuellement enregistrées à distance en raison de la pandémie de Covid. Bien qu’il n’y ait aucune idée de l’histoire qui sera racontée cette fois-ci, il y a de fortes chances qu’elle soit liée aux événements du Docteur étrange suite qui sortira juste avant la série.

Invasion secrète a commencé la production à la fin de l’année dernière, à peu près au même moment que Les Merveilles a également lancé le tournage. Le projet est l’une des plus grandes histoires et des projets ambitieux de la sortie télévisée de Marvel, mais il y a eu un verrouillage presque complet sur tous les détails ou fuites survenant pendant le tournage de la série. Actuellement, tout ce qui a été vu, ce sont des publications sur les réseaux sociaux de Jackson, qui a fréquemment partagé des images de lui-même dans divers vêtements sur son compte Twitter.





Bien que les temps soient encore difficiles et qu’il n’y ait aucune garantie que nous ne verrons pas de nouveaux retards dans les dates de sortie, ces dernières informations semblent être les nouvelles les plus concrètes jamais vues sur ce que 2022 réserve au MCU.





