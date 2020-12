Le site de lancement de SpaceX au Texas fait l’objet d’un examen environnemental par la FAA pour les vols Starship

Le nouveau site de lancement de SpaceX au Texas fera l’objet d’un examen environnemental afin de préparer les premiers vols du nouveau vaisseau spatial Starship de la société.

L’entreprise privée de vols spatiaux possède un site de lancement dans le sud du Texas, près du village de Boca Chica, où des prototypes de vaisseaux spatiaux sont actuellement construits et testés. Le vaisseau spatial Starship est le système de transport de nouvelle génération de SpaceX conçu pour emmener les gens vers et depuis la lune, Mars et au-delà.

Le 23 novembre, la Federal Aviation Administration (FAA) a annoncé que SpaceX prévoyait de demander des licences pour les lancements suborbitaux et orbitaux de Starship. La FAA effectuera un examen environnemental du site avant que SpaceX ne puisse lancer son nouveau vaisseau spatial, propulsé par la fusée Super Heavy.

« La mise à jour proposée des opérations Starship / Super Heavy sort du cadre de la version finale de l’étude d’impact environnemental (EIS) et du compte rendu de décision pour le site de lancement et nécessite un examen environnemental supplémentaire en vertu de la National Environmental Policy Act (NEPA) », le FAA a déclaré dans un communiqué.

La NEPA permet de garantir que les impacts environnementaux sont évalués pendant le processus d’autorisation de lancement. Afin de recevoir les licences appropriées pour les lancements suborbitaux et orbitaux, SpaceX doit respecter les réglementations environnementales et de sécurité. En outre, l’entreprise doit développer des accords pour la demande de licence, selon la déclaration.

À l’heure actuelle, la FAA en est aux premières étapes de la réalisation de l’examen environnemental du site de lancement et de l’élaboration d’un plan de sensibilisation du public. SpaceX est en train de rédiger une évaluation environnementale (EE), qui déterminera l’impact du lancement de Starship à partir du site du Texas, ainsi que les mesures d’atténuation appropriées. L’EE sera également soumise à l’évaluation et à l’approbation de la FAA.

SpaceX a commencé à embaucher des ingénieurs des opérations offshore pour aider à développer les ports spatiaux flottants de classe super-lourde qui seront utilisés pour lancer Starship. Si tout se passe comme prévu, les représentants de SpaceX ont déclaré que les premières missions opérationnelles Starship pourraient être lancées dès l’année prochaine.

