Le site d’atterrissage d’Apollo 15 est remarquablement clair dans l’image capturée depuis la Terre

Les scientifiques ont capturé cette image frappante du site d’atterrissage d’Apollo 15 en lançant un puissant signal radar depuis la Terre dans l’espace et en le faisant rebondir sur la surface lunaire.

Le canal mince et sinueux qui traverse le milieu de l’image est le Hadley Rille, une cicatrice laissée sur la lune après une activité volcanique passée, probablement un tube de lave qui s’effondre, selon un communiqué de l’Observatoire national de radioastronomie (NRAO). La bosse circulaire représentée près de la rainure est Hadley C, un cratère d’environ 6 kilomètres de diamètre.

Les scientifiques ont passé deux ans à développer la technologie pour prendre ces images détaillées de la lune depuis la Terre, et maintenant, ils peuvent capturer des instantanés d’objets lunaires aussi petits que 5 mètres de diamètre à environ 238 855 miles (384 400 kilomètres) de distance. À l’avenir, les chercheurs prévoient de développer davantage la technologie, au point où ils pourront projeter des signaux radar jusqu’aux confins du système solaire et capturer des images d’Uranus et de Neptune, qui, à leur plus proche, font 1,6 milliard de miles (2,6 milliards km) et 2,7 milliards de miles (4,3 milliards de km) de la Terre, respectivement, selon 45secondes.fr.

Cette image radar montre la région où Apollo 15 a atterri en 1971. Pour trouver le site d’atterrissage, suivez le Hadley Rille (la ligne en forme de serpent) depuis le cratère Hadley C (la bosse voisine); l’Apollo 15 a atterri près de l’endroit où la rainure commence à se propager vers le côté droit de l’image. (Crédit d’image: NRAO / GBO / Raytheon / NSF / AUI)

« Le système prévu constituera un bond en avant dans la science radar, permettant d’accéder à des caractéristiques inédites du système solaire à partir d’ici sur Terre », a déclaré Karen O’Neil, directrice du site de l’Observatoire Green Bank en Virginie occidentale. dans la déclaration NRAO.

Mais comment fonctionne la nouvelle technologie? Les scientifiques ont attaché un émetteur radar au Green Bank Telescope (GBT), le plus grand radiotélescope entièrement orientable sur Terre. Ainsi équipé et dirigé vers la lune, le télescope pouvait transmettre des signaux radar à la surface lunaire. Ces signaux ont ensuite ricoché vers la Terre, où ils ont été capturés par le Very Long Baseline Array de la NRAO, un réseau de stations d’observation avec de grandes antennes paraboliques dispersées aux États-Unis.

La NRAO, l’observatoire de la Banque verte et Raytheon Intelligence & Space, la société qui a développé l’émetteur radar, ont capturé les nouvelles images du site d’atterrissage d’Apollo 15 en novembre 2020, tout en effectuant un test de validation de principe de la technologie. Ils sont actuellement en train de finaliser un plan pour développer un système radar encore plus puissant capable de capturer des images haute résolution d’objets proches de la Terre et des planètes les plus extérieures du système solaire.

«Nous avons déjà participé à d’importantes études radar sur le système solaire, mais transformer le GBT en un émetteur radar planétaire orientable élargira considérablement notre capacité à poursuivre de nouvelles lignes de recherche intrigantes», Tony Beasley, directeur de la NRAO et vice-président pour Radio Astronomy at Associated Universities, Inc., a déclaré dans le communiqué.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.