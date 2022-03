Le sinistre thriller suédois que Netflix présente ce vendredi

Netflix

La plateforme de streaming prépare une nouvelle aventure pour les amateurs d’histoires nordiques. Adam Berg était chargé de diriger cette histoire dans un monde sur le point de se terminer.

©IMDBNoomi Rapace joue dans l’histoire.

Les productions nordiques ont trouvé leur public dans Netflix et, qu’il s’agisse d’histoires du Danemark, de Suède ou de Norvège, elles ne tardent pas à pénétrer profondément les utilisateurs de la plateforme de streaming. Si c’est des thrillers comme équinoxe ou plutôt des histoires dramatiques comme Borgen (défini comme le Château de cartes danois), sont généralement choisis par ceux qui aiment les histoires de cette région européenne. Maintenant, une nouvelle aventure sera ajoutée qui arrivera avant la fin de la semaine et vous ne voudrez pas la manquer.

Ce vendredi arrivera Netflix crabe noir, un nouveau thriller suédois et se déroulant dans un monde apocalyptique. L’histoire a été réalisée par le réalisateur Adam Bergqui a coécrit le livret avec Pelle Radstrom. Pour Berg Ce sera sa première incursion dans le monde du cinéma, puisque jusqu’à présent il se concentrait principalement sur la musique et les clips vidéo. Votre co-auteur, la peauIl n’a pas non plus d’expérience dans ce type d’histoires.

Selon le synopsis officiel de crabe noirl’histoire est menée par « un soldat se lance dans une mission désespérée et traverse la mer gelée avec une cargaison secrète ». Cette mission lui servira non seulement à mettre fin à cette guerre mais aussi à sauver sa fille. Pour ce faire, il aura l’aide de cinq autres soldats qui l’accompagneront dans cette quête complexe où tout peut mal tourner.

Noomi Rapaceen passant par la série de Jack Ryan, sera l’un des visages les plus connus de cette production. Le reste du casting sera composé d’acteurs tels que Aliette Opheim, vue dans ‘Katla’, Jakob Oftebro, Dar Salim, Ardalan Esmaili, Erik Lönngren, Cecilia Säverman et Martin Hendrikse. La durée du film est d’un peu moins de deux heures.

Le projet Amazon Prime Video produit par Berg

Directeur de crabe noir Il n’a aucune expérience de cinéaste mais il sait à quoi ressemble le monde des plateformes. En 2020, il était l’un des producteurs de contes de la bouclela série de science-fiction qui vous rappellera Miroir noir, avec une tournure philosophique qui nous invite à réfléchir à la vie après la mort, aux liens et à tant d’autres choses qui composent et définissent le quotidien des êtres humains. Il s’agit d’une seule saison composée de 8 épisodes.

