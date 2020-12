Le single « Glowing Mic » de Gang Starr respire le hip-hop

Nous avons reçu des gemmes gracieuseté de DJ Premier. La moitié survivante de Gang Starr s’assure que la mémoire de son ami et collaborateur Guru est vivante. Pendant longtemps, Premier et Guru étaient en désaccord, mais avant que le rappeur ne succombe au myélome multiple, une forme de cancer du sang, les artistes se seraient réconciliés. La légende du rap reste une figure célèbre du hip-hop, et l’année dernière, DJ Premier a offert au monde des morceaux de Gang Starr inédits avec la sortie de L’un des meilleurs à ce jour.

Vendredi 11 décembre, DJ Premier est revenu avec un autre single de Gang Starr: « Glowing Mic ». Il a expliqué à Pierre roulante comment il a trouvé le nom. «Depuis que la chanson ‘Mr. Gang Starr’ est sortie après que nous n’ayons pas travaillé ensemble depuis si longtemps, j’ai remarqué que la session multipiste disait ‘Mr. Gang Starr (Original Version)’», dit-il. « Les paroles et le crochet sont totalement différents, donc je me suis tourné vers ça et je ne voulais pas utiliser le même titre et confondre les gens. Ma recherche d’idées de scratch m’a conduit à une chanson que j’ai produite pour Torae, ‘For the Record’ 2011. La ligne dit: «Je détruis le micro pour mon éclat». Instantanément, « Glowing Mic » est devenu le titre simplement en entendant cette phrase. «

Écoutez « Glowing Mic » de Gang Starr et partagez vos impressions.

Paroles de citations

Le charme est maintenant dеad, ils sont fatigués de toi

Je ne vais pas te demander ce que tu essayais de faire

Je fais frire quelques dômes, tout comme je fais du poisson-chat

Je les ai fait des backflips, ce n’est pas de la gymnastique

C’est drastique pour les ennemis, je les fais marcher sur la pointe des pieds

Dans le style de la ballerine, tu ne veux pas voir l’enfant de Nina

Pendant ce temps, monsieur Gang Starr raconte, pas commercial

Pourtant, je suis l’un des plus grands

[via]