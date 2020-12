Le single « Bad Boys » de Young Thug & Juice WRLD obtient la date de sortie officielle du clip vidéo

Mauvais garçons pour la vie.

Plus tôt en 2020, il y avait une fuite de «Bad Boys», un single mettant en vedette Young Thug et Juice WRLD. En fait, la fuite existe toujours sur Soundcloud et ailleurs. Cependant, la chanson n’a jamais été officiellement publiée. Au moment de la fuite, un extrait d’un clip vidéo d’accompagnement est apparu en ligne, mais il a été immédiatement retiré. Maintenant, il semble que Thugger soit prêt à donner au single le déploiement approprié. Cole Bennett, qui a réalisé le clip, s’est rendu sur Twitter pour annoncer l’arrivée prochaine de la vidéo. « BAD BOY 15/01/21 », a-t-il écrit sur Twitter avec un extrait de la vidéo. Thugger et Juice WRLD ont travaillé ensemble dans le passé, sur des morceaux tels que « ON GOD » et « Mannequin Challenge ». Le décès de Juice WRLD a laissé un trou dans l’industrie du hip-hop. Heureusement, le grind d’enregistrement du jeune rappeur était sur le point, et il a laissé une quantité décente de musique qui sortira à titre posthume à l’avenir. Thugger a béni le monde avec de la musique toute l’année, mais il a été brièvement impliqué dans un drame avec ses commentaires sur Andre 3000 l’automne dernier. « Mais la différence entre Elton John et Andre est, pour simplifier, Elton John aime embrasser le cul, et Dre aime embrasser son cul », a déclaré Thugger à TI « Elton John aime ‘Hey! Je t’aime bien, je me souviens de ta première chanson , Je me souviens de la première chanson de Gucci, quand Guwop est sorti? C’est un type de fan de n *** a, au point que je suis comme ‘faisons de la musique’, et il est comme ‘n *** a bet!’ Andre plutôt, et c’est son secrétaire, dis au n ** ga c’est Thug, n *** a. «