Le simulateur de mécanicien automobile se dirige vers la réalité virtuelle au deuxième trimestre de 2021

Les passionnés de voitures seront ravis de savoir que ce titre VR amène l’atelier de mécanique dans leur propre maison. Dans Simulateur de mécanicien automobile, VR les joueurs devront utiliser des outils, des techniques et des pièces trouvés dans un véritable atelier de mécanique automobile. Ce titre arrivera sur PC pour les systèmes VR au deuxième trimestre 2021.

Ce titre place le joueur dans une expérience repensée basée sur le 2018 Simulateur de mécanicien automobile. De l’utilisation d’outils coûteux à la restauration et à la réparation de vieilles voitures, les joueurs feront l’expérience du monde et du travail de mécanicien dans la sécurité et le confort de leur propre maison.

C’est la progression naturelle d’un titre de simulation. Avec le système VR, les joueurs peuvent s’immerger davantage dans un métier passionnant. Construisez, réparez, peignez, réglez et conduisez des voitures dans une exploration classique. Plus vous êtes dédié à ce jeu, plus le jeu se développe et se développe, permettant de nouveaux outils, un espace de garage et plus encore.

Entrez dans un monde rempli de voitures uniques et classiques. En utilisant le module Barn Find et Junkyard, les joueurs peuvent étendre leurs services en tant que mécanicien de réparation et redonner vie à ces soins.

Une chose qui rend ces jeux de simulation si étonnants est leur souci du détail. Le jeu comprend 42 voitures, plus de 10 outils et plus de 1000 pièces uniques qui peuvent être remplacées ou installées. C’est peut-être un jeu, mais le travail des joueurs mondiaux est à plein temps.

Le jeu comprend également des enchères de voitures où les joueurs peuvent revendre des voitures plus anciennes. Le jeu générera une mission à l’infini dans le but de garder le joueur occupé pendant qu’il travaille lentement pour obtenir la voiture de ses rêves dans le cadre d’un futur achat d’effort.

Ce jeu aspire au réalisme, les joueurs devront donc être réparés pour démonter des moteurs compliqués dans le but de réparer des pièces mineures. Bien que le titre ne soit pas encore sorti, le jeu devrait être vendu pour 30 € sur toutes les plates-formes de réalité virtuelle.

Ce titre est idéal pour un public de tous âges. Bien qu’il soit mieux adapté aux adultes, c’est aussi propre qu’un jeu peut l’être tant que les fans ne comptent pas l’huile moteur. Connectez-vous simplement au monde VR et commencez à travailler sur de nombreuses voitures compliquées tout au long du jeu.

Simulateur de mécanicien automobile VR a un Vapeur page en direct pour les fans intéressés à explorer. Toute personne intéressée par le travail d’un mécanicien peut jeter un coup d’œil dans ce titre unique et obtenir toutes les réponses dont elle aura besoin.