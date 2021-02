Le simulateur d’assistance routière propose une date de sortie 2023 PS5, PS4

Il y a un public pour pratiquement tous les passe-temps – nous avons voyagé jusqu’en Allemagne pour découvrir Bus Simulator en ces jours grisants avant la pandémie – nous ne sommes donc pas trop surpris de voir le simulateur d’assistance routière donner le feu vert. Sorti sur PlayStation 5 et PlayStation 4 en 2023 – ce n’est pas une erreur de frappe – le titre « tirera l’expérience de la série best-seller de Car Mechanic Simulator », vous permettant de vous pencher sur toutes sortes de scénarios de panne de véhicule.

En plus de remorquer les voitures endommagées, vous serez également responsable des réparations en bordure de route, comme le remplacement des pneus à plat et le démarrage des batteries épuisées. «Le gameplay comprendra également toute une gamme d’éléments supplémentaires – vous devrez, entre autres, vous rendre rapidement sur les lieux de l’accident, combattre la concurrence pour gagner une meilleure part de marché, entretenir une dépanneuse ou une voiture avec une remorque à queue de castor, ainsi que la mise à niveau et l’agrandissement de votre atelier de réparation automobile », lit-on dans le communiqué de presse.

Vous pouvez consulter ce qui semble être une bande-annonce de concept intégrée ci-dessus, avec le studio polonais 3T Games en charge des tâches de développement. Le projet semble sérieusement précoce en ce moment, mais il existe clairement un marché pour ce type de titre; le nom du communiqué de presse laisse tomber Car Mechanic Simulator plusieurs fois, il porte donc son inspiration effrontément sur sa combinaison ici. Aimez-vous ce genre de jeux? Appelez les AA dans la section commentaires ci-dessous.