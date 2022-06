Le siège social secret du film de super-héros d’Owen Wilson passe à la sortie de Paramount +

La nouvelle comédie d’Owen Wilson Quartier général secret est sorti exclusivement sur Paramount + en août. Jerry Bruckheimer Films produit le nouveau film de super-héros avec Paramount et le film verra Wilson diriger un casting impressionnant dans une histoire de héros, de méchants et une aventure pour sauver le monde. Après avoir plongé dans le monde des super-héros dans le cadre de Marvel’s Loki, Wilson devrait se sentir comme chez lui dans le genre, et d’après le synopsis publié, le film ressemble à une balade amusante.

Quartier général secretLe synopsis se lit comme suit : « En traînant après l’école, Charlie et ses amis découvrent le quartier général du super-héros le plus puissant du monde caché sous sa maison. Lorsque les méchants attaquent, ils doivent faire équipe pour défendre le quartier général et sauver le monde. »

En plus d’Owen, le film présente Walker Scobell, Jesse Williams, Keith L. Williams, Momona Tamada, Abby James Witherspoon et Michael Peña. Réalisé par Henry Joost et Ariel Schulman à partir d’une pièce de théâtre avec laquelle ils ont co-écrit Thor : Ragnarok le scribe Christopher Yost et Orange est le nouveau noir‘s Josh Koenigsberg, le film semble être un blockbuster estival parfait pour le petit écran. C’est quelque chose que la responsable de la programmation de Paramount Streaming, Tanya Giles, a déclaré à propos de la sortie. Elle a déclaré: « Secret Headquarters est le film d’été parfait pour toute la famille, ce qui en fait un choix parfait pour Paramount + et notre montagne de divertissements destinés à toute la maison. »





Le retour d’Owen Wilson aux projets grand public a commencé avec Loki

Owen Wilson est devenu un incontournable des films comiques au début des années 2000, avec des stars qui se sont transformées en Zoolander, Starsky et Hutch, les briseurs de mariage et Toi, moi et Dupreemais suite à son rôle dans Le stagiaire en 2013, Wilson a pris du recul par rapport aux grands films de studio pour se concentrer sur des rôles de soutien dans des projets indépendants plus petits. Cependant, son premier retour dans un travail de haut niveau est venu avec la série Disney + de Marvel Studios Loki, dans lequel il a joué aux côtés du personnage principal de Tom Hiddleston. En tant que personnage de Mobius M. Mobius, Wilson a reçu beaucoup d’éloges pour le rôle et reviendra dans le rôle lorsque la série reviendra pour une deuxième saison.

Wilson a ajouté une liste décente de projets à son ardoise, avec T de Wes Andersonla dépêche française sorti l’année dernière, Épouse-moiavec Jennifer Lopez, sorti en février 2022, et Disney’s Maison hantée film à venir en 2023. Alors que Quartier général secret était initialement répertorié comme sortant dans les cinémas le 12 août, il a ensuite été reporté au 5 août et a maintenant été déplacé vers une sortie en streaming à la même date.





Les films de super-héros étant une grosse affaire en ce moment, cette alternative au MCU et au DCEU est un film qui pourrait bien susciter un intérêt raisonnable sur Paramount +. Avec de nombreux films non franchisés qui ont encore du mal à percer dans les cinémas, Paramount aurait pu jouer la sortie juste pour aider à renforcer le nombre d’abonnés Paramount + et éviter que le film ne se perde parmi certains des films à succès énormes et longtemps retardés qui sortent enfin en cinémas cet été.