Le showrunner «  Supernatural  » révèle la fin de la série originale

Le showrunner de « Surnaturel », Andrew Dabb, a révélé le plan original qu’il avait pour la finale de la série.

La finale attendue de la célèbre série de horreur souffert de certains changements dus à la pandémie de coronavirus. Comme le reste de l’industrie du divertissement, ‘Surnaturel’ a dû arrêter temporairement sa production. Lorsqu’il est revenu à ses émissions pour le dernier bloc d’épisodes, de nombreux changements ont dû être apportés au processus de tournage.

L’acteur Jensen Ackles, qui a joué Dean dans la série a fait allusion à ces ajustements sur le chemin de la finale. L’acteur a accepté qu’il fallait s’adapter à une pandémie, tout en notant que ‘Surnaturel’ s’est terminé par un grand point culminant, ce qui a également confirmé Dabb, qui a déclaré que les deux derniers épisodes de la série avaient été réécrits et modifiés en raison des restrictions imposées par le covid-19.

Maintenant lui showrunner de la série a expliqué comment la fin aurait pu être différente dans des circonstances normales, «Dean finirait toujours au paradis et nous verrions toujours la vie de Sam rapidement, mais ces derniers instants étaient censés se dérouler ailleurs. «







« Lorsque Chanteur de Bob et je ne me suis pas assis pour parler de la saison 15 et notre fin inévitable, nous avons pensé à quelque chose qui ressemblait à une version fidèle du paradis depuis Sam Oui doyen: Tous les gens qu’ils ont tous deux rencontrés sur la route se sont rassemblés dans une maison reconstruite pendant que le groupe Kansas joué le thème principal: ‘Tiens jusqu’au bout, mon garcon’».

Comme c’est presque toujours le cas avec les fins, ‘Surnaturel’ n’a pas fait exception en raison de la réponse de ses fans, tandis que certains ont loué le dernier épisode, d’autres l’ont critiqué pour le manque de concentration sur le frères Winchester. Cependant, il est clair qu’il aurait été intéressant de voir à l’écran ce que les créateurs pensaient à l’origine.