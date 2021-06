Le showrunner Sex/Life aborde la scène complète de la douche frontale d’Adam Demos dans l’épisode 3

Un double du corps a-t-il été utilisé pour la scène frontale complète de Sex/Life dans l’épisode 3 ? La showrunner Stacy Rukeyser discute de la scène et des raisons pour lesquelles elle a été incluse.

Si vous avez été n’importe où près de TikTok ou d’Internet en général au cours des derniers jours, vous aurez probablement vu ou entendu parler de la nouvelle série télévisée explicite de Netflix. Sexe/Vie.

Vous avez peut-être aussi entendu parler de l’acteur Adam Demos très frontal et très Scène de douche NSFW dans l’épisode 3.

La scène, qui met en scène le personnage d’Adam, Brad complètement nu sous les douches du gymnase, apparaît environ 19 minutes après le troisième épisode de la série et attrape un parcelle de personnes au dépourvu.

Sexe/VieLa showrunner de , Stacy Rukeyser, a maintenant expliqué la scène dans une nouvelle interview et a répondu à certaines des questions brûlantes que les téléspectateurs se poseront sans aucun doute après l’avoir regardée, qui sont principalement a) un corps a-t-il été utilisé en double ? Et b) Adam Demos a-t-il utilisé une prothèse de pénis ou non ?

La scène de douche nue d’Adam Demos dans l’épisode 3 de Sex/Life a choqué les téléspectateurs. Image : Netflix

Dans une interview avec Collider, Rukeyser a révélé qu’Adam n’avait pas utilisé de doublure corporelle pour la scène, mais a laissé la question de savoir si un pénis prothétique était utilisé « à l’imagination du spectateur », ajoutant: « Je peux vous dire ce qu’Adam Demos dit à ce sujet, ce qui est, un gentleman ne le dit jamais. »

Expliquant la scène et pourquoi elle a été incluse dans l’épisode, Rukeyser a également déclaré que c’était un moment important pour le personnage de Cooper, le mari de Billie : « Il était important de montrer à quel point il était obsédé par le terrier du lapin, qu’il traque maintenant l’ex-petit ami de sa femme. »

Elle a poursuivi: « Donc, ce n’était pas seulement pour le plaisir. C’est un vrai point d’histoire pour montrer à quel point il est obsédé, et c’est ce à quoi il est venu. Et ces sentiments vraiment étranges et mitigés qu’il a là où il est titillant pour lui de lire les expériences de sa femme et ce qui s’est passé, et ils les mettent en scène, mais c’est aussi exaspérant et horrible en même temps. »

« Ce n’est même pas vraiment un moment sexuel », a-t-elle ajouté. « Il s’agit d’intimidation et de mesure et tout ça. »

Sarah Shahi et Adam Demos de Sex/Life forment un vrai couple. Image : Netflix

Adam Demos s’est également entretenu avec Entertainment Weekly à propos de la scène, déclarant : » J’étais d’accord parce que vous avez lu le script et savez dans quoi vous vous engagez dès le début, donc je ne pense pas que vous vous inscririez à une émission. après avoir lu les scripts et dire non à la dernière minute. »

L’acteur a également déclaré que le casting avait utilisé un coordinateur d’intimité très important pour aider avec ces scènes de nu : « Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir de discussions sur le niveau de confort, ce qu’ils nous ont permis d’avoir – et avec le coordinateur d’intimité, donc c’était beaucoup plus sûr. »

La scène a également relancé la conversation en cours sur la nudité masculine contre la nudité féminine à l’écran. En 2019, quand Euphorie la saison 1 diffusée sur HBO, une scène mettant en vedette Eric Dane et l’utilisation d’une prothèse de pénis a également fait beaucoup de bruit en ligne.

.

