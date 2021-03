Le showrunner de WandaVision explique pourquoi Mephisto et le docteur Strange ne se sont pas présentés

Le dernier week-end «WandaVision» a pris fin et a réussi à conquérir la plupart des fans de la Univers cinématographique Marvel, mais il y a ceux qui ont été déçus par des circonstances différentes qui n’ont pas répondu aux attentes et à des moments qui n’ont jamais été vus à l’écran, comme la fin alternative qu’ils avaient en tête depuis le début.

Le plus critiqué à la fin de l’histoire est peut-être que Pietro d’Evan Peters, qui est apparu dans les films X-Men, n’était qu’un autre voisin sans importance de Westview dans l’histoire originale, donc encore la possibilité du multivers tant attendu était fermée. Précédemment, Elizabeth Olsen Il avait déclaré qu’il y aurait une apparition surprise, mais cela ne s’est pas produit non plus.

Magneto, Doctor Strange, Charles Xavier, Captain Marvel et même Spider-Man étaient les possibilités les plus imaginées par les fans qui pouvaient voir dans l’émission Disney + et aucun d’entre eux n’en faisait partie. Récemment, un photographe proche a déclaré qu’il n’y avait pas eu de camées parce que la pandémie de Covid-19 avait empêché de nombreux acteurs, mais maintenant le showrunner a pris la parole, Jac Schaeffer, avec le médium américain Variété. Qu’a t’il dit?







+ Pourquoi Mephisto n’est-il pas apparu sur WandaVision?

L’un des centres de la plupart des théories. Le directeur a répondu: « Nous ne pensions pas que cette histoire avait besoin d’un grand méchant. Je veux dire, le grand méchant est le duel. C’est l’histoire que nous voulions raconter. De plus, nous avons un ‘mauvais extra’ sous la forme d’Agatha Harkness, qui a fini par facilitant la thérapie de Wanda. Nous nous sentons plutôt bien à ce sujet. « .

Elle a également été consultée pour l’absence de Stephen Strange, car Wanda aura une participation importante dans le prochain film du sorcier: « J’aime le docteur Strange autant que n’importe qui. C’est comme ça que les choses se sont déroulées. J’espère le voir à l’écran aux côtés de Wanda dans Doctor Strange 2 ». De cette façon, ils espèrent répondre à toutes les préoccupations des adeptes et comprendre la raison de certaines décisions.