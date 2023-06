Le showrunner de The Last of Us Craig Mazin dit que Matthew McConaughey était en pourparlers pour jouer Joel avant Pedro Pascal

Tel que rapporté par PEOPLE, Le dernier d’entre nous showrunner Craig Mazin a récemment révélé qu’avant Pedro Pascal a été choisi comme Joel Miller, HBO avait envisagé un acteur différent pour jouer le rôle principal dans le drame de science-fiction post-apocalyptique populaire. Tout en discutant avec le Heureux Triste Confus podcast, Mazin a révélé que Matthieu McConaughey a été initialement envisagé pour le rôle de Joel avant que Pascal ne prenne finalement le rôle.







Le dernier d’entre nous s’inspire du jeu vidéo du même titre (sorti en 2013). L’émission HBO suit Joel et Ellie (interprétés par Bella Ramsey), deux survivants de l’épidémie fongique qui a détruit le monde tel que nous le connaissons. Alors que le duo voyage à travers les États-Unis post-apocalyptiques, le couple est constamment obligé de se battre pour sa vie.

La série met également en vedette Nick Offerman, Murray Bartlett, Gabriel Luna, Merle Dandridge, Nico Parker, Anna Torv et Jeffrey Pierce.

Mazin, qui a supervisé l’adaptation aux côtés de son collègue showrunner et créateur du jeu vidéo original Neil Druckmann, a déclaré au podcast qu’il avait parlé avec McConaughey du rôle.

Il a dit: « J’ai parlé à Matthew. Je ne peux pas dire que c’était une série [of conversations]. C’était plus un « Hé, voici quelque chose dont je dois parler. » »

Craig Mazin a déclaré que Pedro Pascal était toujours en considération pour jouer Joel dans The Last of Us

Pourtant, Mazin a noté que Pascal avait toujours été pris en considération, en disant: « Pedro était sur notre liste depuis le début. On nous a dit qu’il n’était pas disponible, puis alors que nous pataugeions un peu, j’ai reçu un appel de son agent qui a dit: ‘Vous savez, il pourrait en fait être disponible.' »

En février, lors d’une apparition sur L’émission de ce soir avec Jimmy FallonPascal a admis qu’il avait oublié qu’on lui avait proposé le rôle de Joel après avoir pris un Ambien avant de recevoir un appel pour décrocher le rôle principal.

Pascal a déclaré: « J’ai reçu un appel disant que j’avais obtenu le poste après avoir pris l’Ambien, et j’étais donc excité, je suppose, mais je ne m’en souvenais pas. Je me suis réveillé le matin et la première chose qui m’est venue était comme , ‘Oh mec, je veux vraiment ce travail.' »

Bien que McConaughey n’ait pas pu jouer Joel dans Le dernier d’entre nousle président de Viacom CBS, Chris McCarthy, a révélé (lors d’une conversation avec The Hollywood Reporter) que la star d’Interstellar avait été choisie pour un spin-off de la série Paramount + Yellowstone la série suivante mène la sortie de Kevin Costner de la série.

Au cours de sa propre conversation avec THR, Yellowstone le créateur Taylor Sheridan a déclaré que McConaughey était « un choix naturel » pour le monde occidental.

Il a dit: « Nous avons eu quelques conversations au fil des ans et avons craché quelques idées. Puis il a commencé à regarder » Yellowstone « et y a répondu. Il était comme, je veux faire ça. Et par là, il voulait dire plonger dans un brut monde qui s’affronte contre le monde moderne. Et puis j’ai dit, Buddy, que nous pouvons le faire.