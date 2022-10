Le showrunner de la série Lord of the Rings révèle quand la saison 2 sera vue

Première vidéo

Les fans du Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir devront s’armer de patience pour la deuxième saison d’après ce qu’en a dit le showrunner de la série.

Le Seigneur des Anneaux

Première vidéo a acquis les droits de l’œuvre de JRR Tolkien pour développer la série la plus chère de l’histoire dont la première saison signifiait un investissement de 700 millions de dollars pour plonger cette émission télévisée dans la Terre du Milieu et avoir un plan à moyen terme pour cette émission qui s’est avérée être à l’avant-garde et même surpasser d’autres grands chars de 2022 comme la préquelle de jeu des trônes, Maison du Dragonde hbo max.

Avec le grand succès remporté par la série de Le Seigneur des Anneaux de nombreux fans attendent déjà des nouvelles de la deuxième saison. Au début, on parlait que le prochain lot d’épisodes du programme était déjà en cours d’enregistrement et pourrait arriver fin 2023, mais maintenant les responsables de la série ont mis en garde contre cette possibilité et ont laissé entendre que tout n’est pas si facile.

Les anneaux de pouvoir mettront du temps à revenir

La production à cette occasion s’est déplacée au Royaume-Uni et le showrunner Pierre McKay profité de l’occasion pour discuter avec Le journaliste hollywoodien et a déclaré: « Je pense que cela nous prendra encore deux ans »sans ajouter beaucoup plus à ce concept, même si l’on peut comprendre que l’intention des cinéastes de Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir est de prendre son temps pour les nouveaux tournages et d’arriver à un planning plus précis.

Les responsables de cette épopée disent avoir écouté les fans qui ont soulevé quelques critiques concernant les scripts de la série et la structure générale du premier lot d’épisodes, alors les showrunners ont la claire intention d’affiner le style, la vitesse et le contexte de cette adaptation du Second Âge de la Terre du Milieu et de tous les personnages qui apparaissent dans l’émission télévisée.

La vérité est que les producteurs veulent profiter de l’expérience de l’équipe dans la première saison pour sortir la seconde dans les plus brefs délais, avec l’objectif clair que cette histoire reste fraîche dans l’esprit et le cœur des fans de Le Seigneur des Anneaux, on s’attend donc à ce qu’un maximum d’efforts soit fait à cet égard pour offrir le programme le plus cher de l’histoire aux abonnés de Première vidéo dès que possible.

