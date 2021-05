Le Shang-Chi et Free Guy de Marvel resteront dans les théâtres pendant 45 jours avant de rejoindre Disney +

Les cinémas font un retour en force. Disney a confirmé que certaines de ses sorties de films à la fin de l’été s’en tiendraient à au moins une fenêtre de 45 jours dans les cinémas avant que Disney + ne les adopte pour la diffusion en continu. Parmi les premiers, il y aura Shang-Chi et la légende des cinq anneaux de Marvel Studios et Guy gratuit, qui seront tous deux diffusés strictement dans les salles pendant au moins 45 jours. Cependant, le nombre de jours est flexible et il est possible que Disney décide de les garder plus longtemps dans les cinémas s’ils se portent bien. En revanche, les prochains films de Disney Cruella (28 mai), Veuve noire(9 juillet), et Croisière dans la jungle (30 juillet) auront tous des versions cinéma / Disney + hybrides, ce qui signifie qu’ils seront également disponibles à l’achat sur Disney + pour 29,99 € le jour de leur sortie. Cette nouvelle nous vient de date limite.com.

Guy gratuit (13 août) et Shang-Chi(3 septembre) sont les seuls films Disney actuellement annoncés pour le plan de sortie en salles de 45 jours. Si Disney + continue de prouver qu’il est un navire de première de film viable, il est possible que tous les futurs films de Disney suivent ce plan. D’un autre côté, si les salles de cinéma reviennent à leur pleine puissance, peut-être que le plan de sortie ne sera que temporaire. Nous vous tiendrons au courant si quelque chose change.

Warner Bros.et Paramount sont d’autres studios de cinéma avec des plans similaires pour 2021. Warner Bros. a décidé de manière célèbre et controversée de publier l’intégralité de son ardoise 2021 dans les salles de cinéma et sur HBO Max le même jour de sa sortie. Godzilla contre Kong et Combat mortel ont été les premiers à suivre ce plan, et ils se sont tous deux assez bien comportés au box-office en plus d’attirer de gros chiffres sur le service de streaming.

La société prévoit toujours de poursuivre les plans de version actuels. Paramount exécute un plan similaire à celui de Disney en diffusant ses films dans les salles pendant exactement 45 jours avant de les transférer directement vers leur nouveau service de streaming Paramount +. Un endroit calme II (21 mai) sera leur premier grand film à tester le plan de sortie. Il est intéressant de voir à quel point chaque grand studio de cinéma a été différent avec leurs plans. Jusqu’à présent, il n’y a pas de mauvaises réponses.

Guy gratuit jouera Ryan Reynolds, Jodie Comer, Joe Keery, Lil Rel Howery, Utkarsh Ambudkar et Taika Waititi. Le film suivra un PNJ de jeu vidéo (joué par Ryan Reynolds) alors qu’il prend conscience de lui-même et apprend qu’il vit dans un monde de jeu vidéo. Ryan Reynolds a discuté avec humour du fait qu’il s’agissait peut-être de son film préféré qu’il ait jamais fait, ce qui est une affirmation assez audacieuse venant du Dead Pool Star. Il devait initialement sortir dans les salles en juillet dernier, mais a été considérablement repoussé en raison du COVID-19. Guy gratuit sortira officiellement le 13 août uniquement en salles.

Shang-Chi et la légende des cinq anneaux jouera Simu Liu comme Shang-Chi, Awkwafina comme Katy, Michelle Yeoh comme Jiang Nan, Florian Munteanu comme Razor Fist, Fala Chen comme Jiang Li, Ronny Chieng comme Jon Jon et Tony Chiu-Wai Leung comme Wenwu (vraisemblablement le mandarin) . Shang-Chi marquera historiquement le premier grand film de super-héros dirigé par une distribution entièrement asiatique. Il devait initialement sortir en février 2021, mais Marvel Studios a modifié son calendrier de sortie après la pandémie. Shang-Chi et la légende des cinq anneaux sortira officiellement le 3 septembre uniquement en salles.

