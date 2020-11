Le sextoy : le produit incontournable du confinement

Les ventes de jouets sexuels sont en constante hausse depuis plusieurs années. Portés par les périodes de confinement de cette année, les sextoys connectés et classiques ont vu leurs ventes exploser en 2020. Ces périodes de restrictions ont invité les couples à un certain repli intimiste, propice à essayer de nouvelles choses dans leur sexualité. Les célibataires, quant à eux privés de faire de nouvelles rencontres, se sont intéressés à de nouvelles façons de prendre du plaisir. Cette tendance s’est d’ailleurs confirmée récemment avec la mise en place du deuxième confinement. En effet, les ventes de sextoys ont augmenté de 185% à l’annonce de la fermeture prochaine des boutiques, indiquant un intérêt diversifié des français avec des records de ventes dans toutes les catégories, des modèles de sextoy connectés aux classiques. Cet engouement s’est également mesuré sur les ventes des sites en ligne.

Avec une sexualité de plus en plus assumée dans notre société, et des mœurs qui se libèrent davantage, le sextoy se démocratise rapidement auprès des français, qu’il s’agisse de partager son expérience en couple, ou de découvrir une nouvelle façon de se faire plaisir en solitaire. Les sexshops en ligne ont d’ailleurs su évoluer avec cette tendance en proposant des articles toujours plus diversifiés avec une image glamour et sensuelle, bien loin des commerces sombres que l’on pouvait croiser au détour d’une rue il y a encore quelques années. Aujourd’hui, les sextoys prônent un plaisir charnel et sensuel qui sait s’adapter à tous les profils. Homme ou femme, chacun peut trouver des accessoires adaptés à ses pratiques sexuelles et ses envies chez LOVE AND VIBES.

Le sextoy féminin : de nouvelles collections tendances

Le sextoy féminin ne cesse de se réinventer depuis quelques mois. Une nouvelle clientèle a pris goût à ces objets sexuels d’un nouveau genre qui promettent des sensations uniques. Parmi eux, le le stimulateur clitoridien est rapidement devenu le produit phare du plaisir féminin. En effet, ce jouet propulse de l’air qui agit comme un stimulus et favorise l’excitation. Il permet également de régler l’intensité avec plusieurs niveaux pour varier les sensations et augmenter le plaisir. De fait, ce sextoy féminin s’est imposé en étendard de la pleine jouissance féminine avec des femmes toujours plus à l’aise dans leurs pratiques sexuelles. Dès lors, ces nouvelles collections illustrent la joie et le plaisir des femmes avec leur sexualité.

Le stimulateur n’est cependant pas le seul sextoy pour femme à connaître un succès majeur aujourd’hui. En effet, les accessoires vibrants sont également plébiscités par les femmes puisqu’ils permettent une stimulation multiple exceptionnelle. Parmi ces sextoys vibrants, la culotte vibrante propose une stimulation inédite du vagin, avec un fonctionnement connecté qui permet une vibration sur toute la culotte, et une excitation certaine. Le sextoy vibromasseur, quant à lui, reste l’article le plus populaire chez les femmes, avec des modèles devenus de véritables best-sellers sur cette fin d’année.

Chez les hommes, le plug anal est le best-seller des objets sexuels

Les sextoys pour homme profitent eux aussi de l’explosion des ventes. Le marché des accessoires sexuels a d’ailleurs très largement diversifié son offre masculine ces dernières années de façon à proposer des articles adaptés à chacun. Parmi les plus vendus, le plug anal reste en haut du classement. Pour une pratique individuelle, ou en couple, cet accessoire permet de stimuler la zone anale, mais surtout la prostate qui est un point érogène puissant chez les hommes. Avec des modèles variés en formes et en tailles, il est donc facile de s’initier à des plaisirs nouveaux, ou de pousser l’expérience plus loin pour toujours plus de sensations.

Le sextoy plug anal homme domine donc le marché par sa simplicité, et sa stimulation incomparable. Qu’il s’agisse de l’utiliser occasionnellement ou en préparation d’un rapport sexuel, cet accessoire participe activement à votre excitation et votre plaisir.

Les objets sexuels encore plus en vogue dans les boutiques

Si la vente en ligne donne aux sextoys une nouvelle vague de popularité, le produit a acquis une véritable légitimité. Dans les sex-shops, il illustre la tendance décomplexée des femmes et des hommes à découvrir de nouvelles pratiques sexuelles, résultat d’un marketing plus doux de la part des enseignes, mais aussi d’une société plus à l’aise avec sa sexualité. Les sextoys pour homme comme pour femme ont donc encore de beaux jours devant eux !