Le sexisme des médias a effacé la présence de femmes dans l’histoire de R / WallStreetBets GME – Pourquoi cela compte

L’un des récits qui a surgi lors du rassemblement boursier de GameStop en janvier a soulevé la question: « Où sont toutes les femmes!?! » alors qu’un groupe de journalistes a jeté un coup d’œil à r / WallStreetBets et a supposé qu’aucune femme n’aurait jamais pu s’impliquer dans un endroit aussi grossier – surtout avec tout ce dont on parle de l’argent!!

Au cours du mois qui a suivi, il a été frustrant de voir des amies et des collègues se plaindre que le mouvement était alimenté uniquement «par des mecs dans les sous-sols», en particulier parce que moi, une femme cisgenre, j’ai passé une grande partie de 2020 sur WallStreetBets avec des milliers d’autres. Il est devenu évident que, malgré les intentions d’éradiquer les inégalités entre les sexes, ces rumeurs étaient issues d’une bonne misogynie à l’ancienne concernant ce que les femmes ne peuvent ou ne veulent pas faire par elles-mêmes.

Heureusement, les filles de r / WallStreetBets ont assez de sens de l’humour pour se moquer ouvertement de ces titres, mais l’implication plus large de ce message est plus sinistre, car elle ne sert qu’à perpétuer le mythe selon lequel les femmes n’ont aucun intérêt à prêter attention à ce qui se passe à Wall Street, sans parler de s’impliquer financièrement.

Brut.

L’été dernier, j’étais soudainement au chômage, déprimé et à la recherche de tout type de distraction à partir de 2020 lorsque je me suis concentré sur l’investissement. Après un mois d’étude des actualités du marché et des rapports financiers, tout a commencé à ressembler à de la bêtise, et je me suis souvenu d’une citation de Le grand court: « Est-ce que ça vous fait vous sentir stupide? Ou stupide? Eh bien, c’est censé le faire. Wall Street adore utiliser des termes déroutants pour vous faire penser qu’eux seuls peuvent faire ce qu’ils font. Ou encore mieux, que vous les laissiez tranquilles. . »

J’ai trouvé r / WallStreetBets alors que c’était un groupe de millions de membres d’idiots autoproclamés qui traitaient la bourse comme un casino. Le subreddit ne cachait pas qu’il s’agissait d’un compte parodique pour les investisseurs de détail, et ces maniaques se réjouissaient des insultes créatives et se réjouissaient hardiment du «porno de perte» de l’autre – des captures d’écran de preuves montrant des pertes financières massives.

C’était une célébration de la folie volontaire et, bon sang, j’étais amusé.

Cependant, dans le chaos se trouvaient des rapports détaillés de diligence raisonnable (DD), les Redditors ont passé des heures à rechercher et à composer juste pour partager gratuitement: des analyses auxquelles les traders comme moi n’auraient généralement pas accès sans payer un conseiller financier, et de plus, ils ont été suivis. par une conversation sincère et critique dans la section des commentaires qui a permis de mieux comprendre. Je me suis toujours senti le bienvenu pour poser des questions sans rejet. (Bien sûr, quelqu’un pourrait m’appeler une version de « crétin », mais ils le feraient comme une forme de camaraderie tout en me donnant de véritables conseils.)

J’ai appris plus lors de mon premier week-end sur WallStreetBets qu’en un mois de recherches personnelles, et incroyablement, je me suis amusé à le faire.

En tant que personne qui a toujours saisi les concepts abstraits de la langue anglaise et des arts créatifs plus facilement que les mathématiques ou les statistiques – et qui avait toujours cru que je ne comprendrais jamais comment l’économie fonctionnait en conséquence – cela a changé sa vie.

Les Redditors ont exprimé leur gratitude pour WSB tous les jours, remerciant le groupe de les aider à rembourser les dettes étudiantes, les factures médicales ou les acomptes sur leur première maison. Chaque fois que quelqu’un de moins de 25 ans publiait sur le fait de gagner plus de 50 000 €, la majorité du WSB abandonnait ses plaisanteries juvéniles pour encourager le jeune commerçant à économiser cet argent.

Il se passait quelque chose de spécial ici.

On pense généralement que Reddit est actuellement un espace dominé par les hommes, et bien que je ne pense pas que cela rende le site intrinsèquement sexiste, les préjugés y existent de la même manière que la haine est présente partout où les humains sont. Mais si les médias voulaient attaquer le WSB pour quelque chose de problématique, ce devrait être l’utilisation des termes «retardataires et autistes» dans le cadre de leur langue satirique hétéro-mec-bro. Même si je sais que c’est une plaisanterie d’autodérision, je refuse de participer, de défendre ou d’excuser quelque partie que ce soit.

Cela dit, bien sûr, il y a des tonnes de femmes sur WallStreetBets.

Qu’on le veuille ou non, historiquement parlant, si les femmes avaient refusé d’apparaître dans des espaces dominés par des hommes disant des choses problématiques, nous n’aurions jamais quitté la maison. De plus, il est assez sexiste de penser qu’il n’y a pas de femmes qui aiment parler et jeter de l’argent aussi. En plus d’être suffisamment intelligents pour différencier la rhétorique agressivement nuisible des plaisanteries ludiques, nous participons également à un espace où le genre n’est finalement pas un problème.

La seule fois où j’ai vu le sous-marin discuter d’une femme en particulier, c’est à chaque fois qu’il exalte le sens des affaires de Cathie Wood, PDG / CIO d’Ark Investment Management. Sinon, il n’y a aucune raison pour que l’identité de genre de quiconque apparaisse dans un lieu dédié à parler de la bourse et à créer des mèmes sur les fusées et les diamants.

Si les utilisateurs ne veulent pas invoquer les descripteurs horriblement non-PC du sous-marin, nous nous appelons mutuellement «frère» ou «mec», et si un Redditor admet être une femme, elle est souvent simplement appelée «ladybro» avec une acceptation occasionnelle. Pour préparer cet article, j’ai parlé à deux douzaines de femmes qui s’étaient identifiées comme des femmes sur WSB; tous, sauf un, ont déclaré qu’ils n’avaient jamais reçu de commentaires ou de DM inappropriés, ce qui est étonnamment rare pour Reddit, en particulier compte tenu de la taille actuelle du sous-reddit.

Il semblait que la plupart d’entre nous – hommes, femmes ou non binaires – étions juste là pour rire et gagner de l’argent pendant une année terrifiante. Les étiquettes de tout le monde n’étaient pas pertinentes. Quel luxe.

Lorsque le rallye du cours de l’action GameStop a fait la une des journaux le 27 janvier, ce fut un moment passionnant pour ce petit mouvement dans lequel je m’étais en quelque sorte entraîné.

Des milliers de rédacteurs en chef ont publié leurs revenus, les qualifiant d ‘«argent qui change la vie». Je me suis surpris à pleurer lorsqu’un utilisateur a décrit comment il serait enfin en mesure de déplacer sa mère malade dans une meilleure maison grâce à cet événement. Un autre intervenant a exprimé sa gratitude pour avoir pu payer le loyer et nourrir leurs enfants pendant les prochains mois. C’était un beau moment à voir.

Cependant, en 24 heures, j’ai vu 2 millions d’entre nous se radicaliser du jour au lendemain lorsque les maisons de courtage ont soudainement commencé à interrompre leurs activités et que l’application RobinHood a bloqué les achats de GME alors qu’elle montait en flèche. Le lendemain matin, CNBC a accusé les investisseurs particuliers d’avoir «attaqué» les hedge funds simplement en achetant des actions dans une société, les financiers de Wall Street avaient franchement sur-shorté.

D’autres grands médias ont rapidement emboîté le pas, vilipendant un groupe de day traders maladroits et nous encadrant comme un gang Internet de style anonyme avec un programme organisé. Une fois qu’il a été annoncé que la manipulation du marché de Wall Street ferait l’objet d’une enquête du Congrès, ses représentants sont allés à l’antenne et ont défendu leurs manœuvres répressives, affirmant qu’ils le faisaient pour «protéger les investisseurs non avertis».

Plus tard, le PDG d’Interactive Brokers a admis que sans l’interférence du marché, le prix de GME aurait atteint des milliers de dollars, ce qui aurait mis en faillite le fonds spéculatif de vente à découvert, mais a également octroyé à des millions de petits investisseurs de détail des paiements qui aurait été un soulagement après presque un an de pandémie au cours de laquelle l’économie a été décimée et le gouvernement n’a pas fourni d’assistance réelle à ses citoyens.

Cela a joué comme une satire mal écrite sur la guerre des classes. Ce slogan de GameStop était «Power to the Players» semblait trop évident pour être réel. En expliquant l’événement à des amis, j’ai soudain compris comment les gens sont entraînés dans les cultes et croient si ardemment en leur cause qu’ils ont l’air un peu fous de l’extérieur. Au cours des semaines qui ont suivi, les médias ont continué à prendre le parti de Wall Street et bien que le Congrès ait lancé une enquête, trop d’entre nous se souviennent à quel point les personnes au pouvoir sont restées plantées dans les poches des banques de notre pays au cours de notre vie pour être optimistes que quiconque sera tenu responsable.

Cela ressemble à un autre exemple de la solidité des chances à Wall Street contre le peuple; quand nous essayons de jouer leur jeu, ils déplacent les poteaux de but et nous reprochent d’avoir brisé le système simplement parce que nous l’avons compris et que nous les avons rejoints.

Toute cette épreuve est exaspérante, en particulier ceux d’entre nous qui ont souffert lorsque Wall Street a détruit notre économie en 2008 et reçu un financement de sauvetage au lieu de subir des répercussions.

Cependant, il est doublement épuisant quand quelqu’un détourne son attention de ce moment en argumentant le récit réducteur et sexiste selon lequel les femmes n’ont rien à voir avec WallStreetBets ou le marché boursier. L’idée que les femmes ne produisent pas ou n’analysent pas d’études de marché approfondies ou n’investissent pas en bourse est tout simplement erronée en fait.

Bien sûr, les femmes le peuvent. Nous avons été. Nous sommes.

Et viser toute personne dont la misogynie intériorisée empêche les autres femmes de chercher de nouvelles méthodes pour apprendre à investir ou même à la folie du marché boursier si elle le souhaite. Désormais, avec la démocratisation de l’information couplée à la disponibilité de valeurs de trading indépendantes d’une maison de courtage, nous avons soudainement un accès sans précédent au marché. Nous devons tous faire attention si nous voulons renverser la vapeur sur le fonctionnement de Wall Street afin que des choses comme la suppression du marché GME ne puissent pas continuer.

Je suis loin d’être un expert, mais je connais mieux tout cela qu’il y a six mois, car j’ai trouvé une communauté de personnes prêtes à partager leurs informations et à s’encourager mutuellement avec légèreté et inclusion totale. Cela me semble être un pouvoir.

Elizabeth Z Pardue est une créatrice et polymathe basée dans le Sud. Ses mots sont apparus dans Huffington Post, Time.com, XOJane, Ravishly et dans un tas de lettres aux colonnes de l’éditeur.