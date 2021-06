Le sexe fragile a beaucoup de pouvoir et de force intérieure

Je crois que les femmes, comme moi, font partie intégrante du soi-disant sexe faible, étant fortes. Fragile, pas aussi faible, comme beaucoup l’interprètent, mais aussi subtil, affectueux, ténu comme un fil d’acier et si fort, qu’ils sont capables de nager dans les eaux boueuses que la pluie laisse pour sauver leurs enfants, les choses sans valeur dans le maison, comme le mixeur, les oreillers froissés et sales, les vêtements d’extérieur, les papiers inadmissibles, les brosses à dents. Et, peu de temps après, lorsqu’ils sont autorisés à errer dans la chambre et le salon, ils lavent le bouquet de fleurs en plastique et les placent dans un verre à côté de São José, avec une demande vibrante de sauver ce qu’ils ont perdu dans l’eau et de les remercier. pour le peu qui restait.

Ils disent surmonter avec une grande facilité les malheurs que la vie leur propose. Vaincre, ce n’est pas oublier les coups de couteau, la douleur au genou, ou le cancer, le départ de ceux qui ne reviennent pas, le désir de l’enfant lointain. Beaucoup moins se lamenter et pleurer ces fardeaux sur un banc du jardin, parmi de belles fleurs et en rangs qui fatiguent les jambes en errant dans la ville.

Ceux qui prétendent être vaincus par la tragédie du vase brisé, apprennent à vivre sans lui, mais continuent leur trajectoire et réévaluent leur apprentissage avec le manque de celui-ci et d’autres défauts, ainsi qu’endurant, avec force et volonté, bien d’autres malheurs . L’essentiel est qu’ils continuent à s’embrasser et à s’embrasser avec une affection sincère et qu’ils chantent toujours Gonzaguinha : « Vis et n’aie pas honte d’être heureux ». Un bel exemple nous est donné par João Carlos Martins, chef d’orchestre et pianiste, connu et applaudi dans le monde entier. Il a subi un accident et aussi une maladie qui l’a rendu incapable de bouger ses mains. Dépassé. Après plusieurs interventions chirurgicales et traitements, il dirige des orchestres, joue du piano et promeut les jeunes dans le monde de la musique. Belle! Les hommes excellent aussi, c’est un fait.

Lorsque tout cela, ou une partie, se produit, c’est parce que nous apprenons à vivre avec nos destinées, dans la loi des essais et des erreurs qui nous sont permises. Nous sentons alors que le Maître de notre âme est d’accord avec notre liberté et notre véritable dépassement.