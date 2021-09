Le seul vrai couple de Sex Education a confirmé sa rupture

Tout au long de l’histoire, il est plus qu’évident que la réalité peut dépasser la fiction. Et c’est que, dans l’industrie, des dizaines de des couples Ils se sont formés grâce à leur temps partagé dans le tournage d’une série ou d’un film. ET Éducation sexuelle, la production originale de Netflix, n’a pas fait exception : les acteurs Bois d’Aimee lou et Connor escroque ont commencé à sortir ensemble il y a des années mais, quelques jours avant la première de la troisième saison, ils ont confirmé leur interruption.







Il a joué Adam groff. Elle a Aimée Gibbs. Grâce à leur travail sur la série, les deux artistes ont rassemblé des milliers de fans à travers le monde. Le motif? Ses personnages sont très gentils et il est très facile de comprendre les expériences qu’ils doivent vivre. Mais en plus, le couple existait aussi dans la vraie vie. L’alchimie entre eux est indéniable et a dépassé l’écran : ils se sont rencontrés lors des enregistrements et Ils ont officialisé leur romance en janvier 2019.

Bien qu’ils n’aient pas trop montré leur vie privée et ils sont restés assez réservés, s’ils ont avoué leur amour en public et ont partagé différents posts sur les réseaux sociaux. Mais la parade nuptiale semble avoir pris fin et, quelques jours avant de les revoir sur Netflix, Aimee a expliqué que la relation amoureuse ne tient plus.

Lors d’une conversation avec Grazia, l’actrice a affirmé que s’est séparé au cours de la dernière année et a brisé le cœur de ses fans : « Avec Connor, nous avions passé du temps séparément à cause du travail, puis nous avons réalisé que la relation ne fonctionnait peut-être pas pour nous deux. Nous nous aimons et nous respectons toujours autant. C’était une bonne rupture, ce n’était pas dramatique”.







Aussi, Aimee Lou Wood a admis qu’elle aimait son célibat. « Au début, ça faisait mal, mais c’était agréable de tout ressentir à nouveau. Quand je suis dans une relation, j’ai du mal à garder une idée de qui je suis. Je commence facilement à me trahir déjà compromettre mon intégrité pour garder quelqu’un d’autre heureux. C’est pourquoi il est très important pour moi d’avoir du temps seul.», a-t-il assuré.

+ Quand est-ce que Sex Education 3 est sorti ?

Le vendredi 17 septembre les troisième saison de Éducation sexuelle sur Netflix. Il y aura huit épisodes et mettra en vedette le casting qui a été maintenu depuis sa création: Asa Butterfield, Gillian Anderson, Emma Mackey, Ncuti Gatwa, Connor Swindells et Aimee-Lou Wood entre autres.

son synopsis Remarques: « C’est une nouvelle année, Otis est sexuellement actif, la relation d’Eric et Adam est officielle et Jean est enceinte. Pendant ce temps, le nouveau directeur Hope essaie de faire de l’institut le pilier d’excellence qu’il était autrefois, Aimee découvre le féminisme, Jackson tombe amoureux et un message audio perdu est révélé. Préparez-vous pour les animaux fiancés, les monstres extraterrestres, les cupcakes Vulva et plus encore de Madame Groff”.